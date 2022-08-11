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Bounce Finance Governance Token Nasıl Alınır?

21:00
11 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

AUCTION olarak da bilinen Bounce token, Bounce Finance kripto ekosisteminin yerel hizmet tokenıdır. Merkezi olmayan açık artırma protokolü platformunun çalışması için ve protokol yönetişimi için çok önemli olduğu ifade ediliyor. Bir AUCTION tokenı, yönetim teklifleri için tek bir oya eşit. Bu, daha fazla AUCTION tokenı tutmanın, katılımcılara daha fazla oy ve dolayısıyla karar vermede daha fazla etki hakkı verdiği anlamına geliyor. AUCTION belirteci, benimsemeyi ve platform faydasını artırmak için oyun teorisi ve ekonomik teşvikleri bir araya getirirken “fayda yakalama ve değer gerçekleştirmeyi” de kolaylaştırır.

AUCTION Nedir?

AUCTION, benimsemeyi ve platform faydasını artırmak için oyun teorisi ve ekonomik teşvikleri bir araya getirirken “fayda sağlama ve değer gerçekleştirmeyi” de kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca, havuz yaratıcıları, açık artırmaları ayarlarken bir değişim aracı olarak AUCTION tokenı kullanır. Ayrıca, kullanıcılar açık artırma gelirlerini AUCTION tokenı ile alırlar. AUCTION’ın bir diğer değerli özelliği, özel havuzlar ve indirimli token fiyatları ile gelişmiş açık artırma türlerine erişim sağlaması. Ayrıca, AUCTION sahipleri, dolandırıcılığı ve sahte havuzları en aza indirmeye yardımcı olan “sosyal onaylı havuzlar” oluşturabilir.

Platformun kullanıcıları ayrıca Bounce uygulamasının para çekme sayfası aracılığıyla zincirler arası Bounce token takasları yapabilir. Bounce, eşit miktarda token için Ethereum ERC-20 ve Binance Smart Chain (BSC) BEP-20 token standartları arasında dönüştürmeyi kolaylaştırır. Ayrıca kullanıcılar platformun Ethereum ve BSC sürümleri arasında geçiş yapabilir.

AUCTION Coin Nereden Alınır?

AUCTION Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir.  AUCTION Coin; Binance platformunda AUCTION/BTC, AUCTION/USDT ve AUCTION/BUSD paritelerinde işlem görüyor. AUCTION Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 10,7 dolardan alım satım işlemi görüyor.

AUCTION satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de AUCTION Coin satın alabilirsiniz. AUCTION/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. AUCTION/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından AUCTION Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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