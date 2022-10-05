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Dev kripto para borsası Binance, marketinin inovasyon seçeneğinin altında GMX’i (GMX) listeleyeceğini duyurdu. Kripto para borsasının duyurusu üzerine altcoin’in hızla yükselerek yüzde 35’in üzerinde değer kazandı.

GMX İşlemleri Bugün Başlıyor

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, marketinin “inovasyon” seçeneğinin altında GMX‘i (GMX) listeleyeceğini duyurdu. Altcoin, BTC, BUSD ve USDT işlem çiftlerinde bugün TSİ 13.00’da borsada listelenmiş olacak. Binance, kullanıcıların altcoin’in ticaretine hazırlanmaları için GMX yatırmaya başlayabileceklerini aktarırken, para çekme işlemlerinin ise bugün TSİ 13.00’da başlayacağını belirtti.

GMX, düşük işlem ücretleri ve sıfır fiyat etkisi ile alım satımları destekleyen bir merkeziyetsiz kripto para borsasıdır. Merkeziyetsiz borsa ile aynı adı taşıyan GMX ise borsanın yerel varlığı olarak hareket etmektedir. GMX borsasındaki ticaret, piyasa yapıcı, alım satım ücretleri, kaldıraç ticareti ve varlıkların fiyatının yeniden dengelemesinden likidite sağlayıcılarına ücret kazandıran benzersiz bir çoklu varlık havuzu tarafından desteklenmektedir. Dinamik fiyatlandırma, önde gelen yüksek hacimli merkeziyetsiz borsalardan TWAP fiyatlandırması ile birlikte Chainlink Oracles tarafından destekleniyor.

Altcoin’in Fiyatı Sert Yükseldi

Listeleme heyecanı ile altcoin’e olan yatırımcı ilgisi büyük oranda arttı. Binance’ın duyurusu üzerine adeta roketin fitilini ateşlediği görülen GMX, kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre yazım sırasında yüzde 35’in üzerinde yükselişle 52,99 dolardan işlem görüyor. Altcoin, listeleme duyurusu öncesi 40 dolardan alınıp satılıyordu.