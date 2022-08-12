Kripto para piyasaları, son 24 saatte Bitcoin öncülüğünde yönünü aşağı çevirmiş durumda. Bununla birlikte, Huobi Token (HT), olası bir satın alım beklentileri üzerinde dakikalar içerisinde 30'dan fazla yükselerek dikkat çeken bir yükseliş kaydetmeyi başardı.

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Kripto para piyasaları, son 24 saatte Bitcoin öncülüğünde yönünü aşağı çevirmiş durumda. Bununla birlikte, Huobi Token‘ın (HT) olası bir satın alım beklentileri üzerine dakikalar içerisinde 30’dan fazla yükselerek dikkat çeken bir yükselişe imza attığı görüldü.

İşlem Hacmi Yüzde 200 Arttı

Haberlere göre, Huobi Group’un kurucusu Leon Li, şirketteki çoğunluk hisselerini satmak için birkaç yatırımcıyla görüşüyor. Li’nin kipto para borsasında yaklaşık yüzde 60 hissesini satmaya hazırlandığı belirtiliyor. Anlaşmanın yaklaşık 3 milyar dolarlık şirket değerlemesinde yapılması bekleniyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde dijital varlık piyasasındaki en büyük devralma gerçekleşmiş olacak.

Haberin ortaya çıkmasından beri Huobi Token‘ın (HT) 24 saatlik işlem hacmi yüzde 200’den fazla artarak 37.6 milyon dolara çıktı. Yazım sırasında günlükte yüzde 18,39 yükselişle 5,26 dolardan işlem gören HT token’ın değeri satın alım görüşmeleri haberleriyle dakikalar içerisinde yüzde 30’dan fazla arttı. Öte yandan altcoin, güncel fiyatlarla yazım sırasında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 39,81 doların yüzde 86,72 altında fiyatlanıyor.

Tron ve FTX Yarışı

İddialara göre, Tron kurucusu Justin Sun ve kripto para borsası FTX’in patronu Sam Bankman-Fried (SBF) gibi dev isimler Li’nin çoğunluk hisselerini satın almak için aktif görüşmeler yapıyor.

Tron’un kurucusunun beklenen satın alımla ilgili yorumlarını paylaştığını da ekledi. Sun, şu ana kadar Huobi’nin kurucusu ile herhangi bir görüşme yapmadığını belirtti. SBF ise konuyla ilgili olarak konuşmama kararı verdi. Ancak bir Huobi sözcüsü haberi doğruladı ve Li’nin bazı şirketlerle ve isimlerle görüşme halinde olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında Huobi paydaşlar toplantısında, hissedarların Li’nin çoğunluk hisselerini satmasına ışık tuttuğu görülmüş, Huobi’nin kurucusunun 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında bir değerleme beklediği aktarılmıştı.

Huobi, Çin’den çekilen dünyanın en büyük Bitcoin ticaret platformlarından biri olarak ortaya çıktı. Kripto para borsası, dijital varlık ticaretini yasa dışı ilan etmesinin ardından Çin’deki faaliyetlerini sonlandırırken, platformunu Çinli kullanıcılara kapattı.