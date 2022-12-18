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Kripto paralar 2022’de bekleneni veremezken, analistler önümüzdeki yıl yeni zirvelere ulaşabilecek 5 altcoin projesini paylaştı.

XRP ve ADA: Henüz Fiyata Yansımadı!

Crypto Basic analistlerinin listesindeki ilk altcoin Ripple (XRP). Yakın zamanda avukat John Deaton tarafından vurgulandığı gibi, XRP yaklaşık on yıldır piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında kaldı. XRP, SEC davasına rağmen ayakta kalmayı başardı. 2023, XRP için unutulmaz bir yıl olma potansiyeline sahip. Özellikle XRP Ledger ve Ripple topluluğundaki bazı önemli son gelişmeler, XRP fiyatını ve ekosistemini etkilemeye devam edecek. NFT işlevi, yatırımcının ilgisini çekmeye devam edecek. EVM uyumlu bir yan zincir test ediliyor. Ekosistemde protokol tabanlı bir AMM için testler başladı. Ripple‘ın likidite hizmetine talep artıyor. Tüm bu gelişmelerin ayı piyasasındaki XRP fiyatı üzerinde çok az etkisi oldu. Ancak, önümüzdeki boğa koşusunda XRP büyük oranda ivme kazanabilir. Dahası, XRP, diğer altcoin’lerin aksine, büyük bir ralli çin boğa koşusuna ihtiyaç duymayabilir. Bunun nedeni, James K. Filan’ın, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki yaklaşık 2 yıldır devam eden davada yargıcın kararını 2023 Mart ayının sonunda veya öncesinde vereceğini tahmin etmesi.

Bazı ABD borsaları, düzenleyicilerle sorun yaşamamak için XRP’yi delist etmenin en iyi seçenek olduğunu düşündüğünden, yasal mücadele ABD’de XRP’nin benimsenmesini büyük ölçüde etkiledi. Şu anda XRP, Ocak 2018’de oluşan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doların %89,6 altında ve an itibariyle 0,3536 dolardan işlem görüyor. Bu nedenle, yeni bir benimseme dalgası ve hukuki zafer XRP’yi yeni zirvelere taşıyabilir. Listedeki 2.altoin Cardano (ADA). XRP gibi, ADA da piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasında yer alıyor. XRP gibi, Cardano da mevcut makroekonomik koşullar nedeniyle satış baskısı altında kaldı. Cardano’da meydana gelen güncellemeler, henüz fiyata yansımadı. CEO Hoskinson’ın Eylül’de belirttiği gibi, Cardano boğa döngüsünde yeni başarılara imza atacak. ABD’de önde gelen platformlardan MBLM, Cardano’yu marka kalitesine göre en iyi kripto projesi olarak seçti. Eylül ayında Vasil hard fork sayesinde geliştirilmiş akıllı sözleşme ve ölçeklendirme yetenekleri eklendi. Cardano’da geliştirilmekte olan 1000’den fazla merkeziyetsiz uygulama var. ADA şu anda Eylül 2021’de oluşan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 doların %91,4 altında ve 0,26716 dolardan işlem görüyor.

XTZ, DOGE ve SHIB: Birçok Neden Var!

Listedeki 3. altcoin Shiba Inu (SHIB). Shiba Inu, başlangıçta DOGE’nin taklidi olarak görüldü. Ancak daha sonra topluluğun güçlü desteğiyle yıl içinde %45.000.000 kazanç elde ederek 2021’de kripto para dünyasını kasıp kavurdu. Bununla birlikte, geliştiriciler artık meme coin imajını atmak için onlarca proje açıkladı. Shiba Inu’un metaverse projesi büyük yankı uyandırıyor. Shiba Eternity kart toplama oyunu, küresel çapta büyük ilhi gördü. Katman 2 blockchain çözümü Shibarium, fiyatı etkileyecek. SHIB, Ekim 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00008616 doların %90,5 altında ve an itibariyle 0,00000822 dolardan işlem görüyor. Listedeki 4. altoin Tezos (XTZ). Tezos projesi birkaç nedenden dolayı benzersizdir. Birincisi, ağ çatalsız yükseltmelerden geçebilir ve 4 yıllık tarihinde hiçbir zaman saldırı yaşamamıştır.

Kripto para piyasası kötü durumdayken, proje yeni kripto yatırımcılarını çekmek için marka sponsorluğu anlaşmalarına yatırım yaptı. Buna ek olarak, sessizce artan bir benimseme görüyor. XTZ, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,12 dolardan %90,62 uzakta ve an itibariyle 0,864043 dolardan işlem görüyor. Listedeki son altcoin Dogecoin (DOGE). Dogecoin, dünyadaki en popüler kripto para birimlerinden biri. DOGE, piyasaya yeni gelen birçok yatırımcının ilk tercihi oldu. Geçen yıl DOGE dünyayı şok etti ve yalnızca Elon Musk’ın tweet’leriyle 0,73 dolara çıktı. Özellikle, yeni Twitter CEO’su Elon Musk ile, birçok Dogecoin sahibi platformla bir tür entegrasyon bekliyor. DOGE, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,731578 dolardan %89,4 uzakta ve an itibariyle 0,077280 dolardan işlem görüyor.