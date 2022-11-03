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Boğanın Sinyali! 10 Trilyonluk Devden 2 Kripto Para İçin Müjde!

Kripto para yatırımcılarını sevindiren duyuru. Ürün yakında piyasaya sürülecek ve şimdilik sadece 2 kripto parayı destekleyecek.
18:50
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yönetimi altında 10 trilyon dolar varlık bulunan ve üst düzey yatırımcılara hizmet veren varlık yönetim şirketi açıkladı. Dünyanın en büyük finans şirketleri ayı piyasalarının zorlu şartlarına rağmen müşterileri için kripto para odaklı ürünler geliştiriyor. Bunların başında da Fidelity geliyor. Peki kripto para müjdesinin detayları neler?

Fidelity Crypto

Yatırım merkezi, tek bir uygulamada geleneksel hisse senedi yatırımlarının yanı sıra komisyonsuz BTC ve ETH yatırımına olanak tanıyacak. Bu uygulamada komisyon olmayacak ve özellikle bireysel müşteri portföyünü bu alana yönlendirecek bu uygulamanın adı Fidelity Crypto bunun için bir bekleme listesi açtı. Diğer kripto para birimleri değerlendiriliyor ve gelecekte eklenebilir. Bekleme listesi bir ürün veya hizmet başlatılmadan önce erken benimseyecek olanlarda talep toplama sürecini temsil eder.

Kullanıcılardan komisyon alınmayacak olsa da site, her işlemin gerçekleştirilme fiyatına %1’lik bir spread ekleneceğini söylüyor. Bireysel yatırımcılara odaklanan ürün Fidelity Digital Assets birimi tarafından destekleniyor. Sitede, alım satımın erken benimseyenler için ne zaman mevcut olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Fidelity Kripto Paralar

Fidelity Kurumsal Başkanı Michael Durbin’in tüketici portföylerinde kripto için daha fazla yer gördüğünü söylediği açıklamaları yakın zamanda sizinle paylaşmıştık. Kısa süre sonra Fidelity yeni ürünü olan Fidelity Crypto’yu piyasaya sürüyor. Fidelity, dijital varlıkları benimseme konusunda diğer büyük yatırım şirketlerinden daha hızlı davrandı. Şirket Kanada’da bir Bitcoin ETF, ABD’de birden fazla kripto ve metaverse ile ilgili ETF sunuyor. Varlık yönetim şirketi ayrıca 401(k) emeklilik hesapları aracılığıyla Bitcoin’e yatırım imkanı da sağladı.

Özellikle ayı piyasalarında trilyon dolarlık devlerin kripto paralara ilgisinin devam etmesi oldukça önemli bir göstergedir. Anlaşılan o ki bu şirketler yeni bir boğa piyasasının yaşanacağından emin ve bu geldiğinde hazırlıklı olmak istiyorlar. On milyarlarca dolar varlık yöneten çok sayıda şirket müşterilerine kripto odaklı ürünler hazırlıyor.

Yatırımcılar önümüzdeki aylarda bu şirketlerin daha somut adımlar attığını görebilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.500 doların altında kalmaya devam ediyordu.

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