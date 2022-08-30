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Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin (BTC) fiyatı 19.600 dolardan alıcı buluyor. Birkaç saattir devam eden düşüş altcoinleri kırmızıya bürüdü. Kritik destek seviyelerini kaybetmeye başlayan altcoinler büyük bir düzeltmeye hazırlanıyor olabilir. Eylül ayındaki müjdeye rağmen Ethereum da bu kervana katıldı. Peki yatırımcıları neler bekliyor?

Ethereum (ETH)’da Boğa Tuzağı

Ethereum fiyatı bugünkü seansta 1.600 doları yeniden test etti. Bununla birlikte, Doji mum çubuğunun oluşumunun gösterdiği gibi, yatırımcılar harekete ikna olmuş gibi görünmüyor. Haftalık grafikte ETH, düşüş eğilimi gösteren bir Engulfing formasyonu oluşturdu. Bir düşüş eğilimi modeli, bir yükseliş trendinin ucunda göründüğünde en güçlü sinyali üretir. Düşüş eğilimi gösteren mumlar, kronik bir düşüş trendinin başlangıcını gösterebileceğinden, daha fazla düşüş hareketi için uygun kalırken bir ilk kâr alma seviyesini düşünmek yardımcı olur.

Günlük grafikte ayrıca, ETH yükselen hacimlerle boyun çizgisi desteğini kırarak “Baş ve Omuz” modelinde bir kırılma gösteriyor. Desteğin boyun çizgisi 1.575 ila 1.608 dolar arasında ve fiyat bu seviyenin altında kaldığı için 1.400 dolara doğru hareket ediyor. Ethereum yazı hazırlandığı sırada 1.492 dolardan alıcı buluyor. RSI (14) 50’nin altında işlem görüyor. Göreceli güç endeksi 50’nin altında olduğunda, bu genellikle kayıpların kazançlardan daha büyük olduğu anlamına gelir. Şimdilik en güçlü destek 1.480 dolar ve ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada bu bölgeyi korumak için mücadele ediyor. Eğer ilerleyen saatlerde 1.480 dolar altında kapanışlar gelirse ETH için 1.350 dolar hatta daha aşağıda yeni bir dip görebiliriz.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kral kripto para birimi 19.750 dolar seviyesini birkaç kez ihlal ettikten sonra kaybetti. Yatırımcılar daha fazla volatilite görebilir. Daha önce 20.200 ve 21.500 dolar altındaki kapanışlarda da benzer uyarılar paylaşmıştık. Maalesef şimdilik piyasa ayıların lehinde ve Capo tarafından paylaşılan 16.000 dolar hedefine doğru yaklaşıyoruz.

ABD piyasaları pozitif açılış yapmasına rağmen yönünü aşağıya çevirdi. Hisse senetlerinde yaşanan kayıpları kripto paraları da aşağıya çekiyor. Bu kara bulutların temelinde ise Powell tarafından son yapılan şahin açıklamalar ve cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Verisi var. Cuma saat 15:30 da açıklanacak veri eğer öncekiler gibi yüksek gelirse bu FED’in 75bp artışına zemin hazırlayacak. Solana daha şimdiden 31 dolar desteğini kaybetti ve diğer altcoinler de aşırı satışlara hazırlanıyor gibi görünüyor. İnternet sitemizde paylaştığımız kritik destekleri gözden geçirmeniz yararlı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.