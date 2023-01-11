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Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!

Popüler altcoin son aylarda ciddi ralliler yaşadı. Bir sonraki yakında başlayabilir.
21:40
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç ayda yaptığı duyuruların ardından fiyatı önemli ölçüde arttı. Peki yükseliş devam edecek mi? Önemli anlaşmalar ve transferlerle adını duyuran kripto para için teknik analiz daha büyük bir yükselişin kapıda olabileceğini söylüyor. Peki yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi için hangi seviyeler kritik?

MATIC Fiyat Analizi

Kripto piyasasındaki genel düşüş trendine yanıt olarak, Polygon fiyatındaki yükseliş ivmesi zayıfladı. Bununla birlikte, bu konsolidasyon sırasında, fiyat 0,76 dolar desteğinden birçok kez toparlandı. İşaret edilen bölge önemli bir birikim noktasına dönüştü. Bu nedenle, yukarıda belirtilen seviyeyi temel destek olarak kullanarak, MATIC fiyatı çift dipli bir model oluşturuyor. Bu formasyon, belirli bir yatay seviyenin üzerindeki fiyat sürdürülebilirliğini vurgular ve potansiyel fiyat toparlanması için yükseliş momentumunu yeniler.

Yazı hazırlandığı sırada 0,85 dolardan işlem görüyor. Ralli sonrası geri çekilme yaşanırsa fiyatın 0,81 dolara düştüğünü görebiliriz. Ancak yükseliş beklentisinin gerçekleşmesi halinde MATIC fiyatı 0,95 dolara kadar hızla artabilir. 0,95 dolar söz konusu formasyonun boyun çizgisidir ve kırılması yükseliş momentumunu yoğunlaştıracaktır. Teknik kurguya göre, kırılma sonrası ralli, kırılma noktalarından vurulan taban desteği ile boyun çizgisi arasındaki uzunlukla aynı mesafeyi kat eder.

MATIC Fiyat Hedefi

Kısa vadede 0,95 dolar seviyesi tutulabilirse %35’lik bir rallinin ardından MATIC fiyatı 1,15 dolara ulaşabilir. Bu yükseliş senaryosunun geçersiz kılınması için 0,816 dolar desteğinin altında bir kırılma izlenmelidir. MATIC fiyatının bollinger bandının üst bandına ulaşması, nispeten kısa bir süre içinde agresif satın alma faaliyetine işaret eder. Bu nedenle gösterge, fiyat yükseliş paternine devam etmeden önce olası bir geri çekilme yaşanabileceğini söylüyor.

MACD ise fiyatın yatay seyredebileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 0,87 ve 0,95 dolar. Destek bölgeleri ise 0,81 ve 0,757 dolarda bulunuyor. Polygon tarafından açıklanan ortaklıkların beslediği fiyat, bugüne kadar diğer altcoinlere nispeten daha az düşüş yaşanmasına neden oldu. Yani alıcıların yükseliş motivasyonu diğer altcoinlere göre halen yüksek. Bu detay da 1,15 dolar seviyesinin yarın gelecek verilere göre mümkün olabileceğini gösteriyor.

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