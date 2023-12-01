Bitcoin’in Yükselişi: Bir Kripto Para Biriminin Performansı Dikkat Çekiyor Olabilir 

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Bir JPMorgan analisti, Grayscale’in spot Bitcoin ETF onayından sonra Bitcoin (BTC) fiyatının baskı altına girebileceği konusunda toplumu uyardı. Bu arada, yeni bir meme coin iddialara göre dikkat çeken ICO olarak ortaya çıktı ve Early Bird Satışı gerçekleştirdikten sonra büyük kazanç beklentileri sunuyor olabilir.

Bitcoin ETF Onaylanırsa BTC Baskı Altına Girebilir Mi?

24 Kasım 2023’te JPMorgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou, Grayscale spot Bitcoin ETF’sinin potansiyel onayını tartışmak üzere LinkedIn’de yorumlarda bulundu.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini yakında onaylayacağına olan güvenini ifade eden Nikolaos Panigirtzoglou, bir Bitcoin ETF’sine geçişi sırasında Grayscale Bitcoin Trust’tan (GBTC) potansiyel sermaye çıkışına odaklanan devam eden müşteri tartışmalarının altını çizdi.

Analist, yılın başından bu yana GBTC’ye net 2,5 milyar dolar aktığını ve kısa faiz kapsamı hesaba katıldığında bu rakamın 2,7 milyar dolara ulaştığının altını çizdi.

Nikolaos Panigirtzoglou, bu alımların büyük bir kısmının GBTC’nin ETF’ye geçişiyle ilgili spekülasyonlardan kaynaklandığını varsayarak, dönüşüm gerçekleştiğinde yatırımcıların kâr elde etmek için çıkabileceğini öne sürdü.

Bu arada BTC’nin fiyatında da bir artış görüldü. Nikolaos Panigirtzoglou’nun analizinin ardından BTC fiyatı %1,4’lük bir artış yaşadı ve 24 Kasım’da 37.261,61 $ olan fiyat 26 Kasım’da 37.820,30 $’a yükseldi.

Uzmanlara göre BTC, Bitcoin fiyat tahmini başına önemli bir fiyat artışına hazırlanıyor. Tahminler, 2024 yılında 70.273,42 $’a ulaşarak 70.000 $ fiyat işaretinin potansiyel olarak aşılabileceğini gösteriyor. Bu yükseliş görünümü, yaklaşan bir boğa koşusunu çevreleyen spekülasyonlar ve Bitcoin’in bir sonraki yarılanma olayının beklenen etkisiyle besleniyor.

Buna karşılık, daha temkinli bir tahmin, özellikle kısa süreli düşüş eğilimlerinin piyasa üzerinde etkili olması durumunda, 2024 yılında 61.087,13 $ civarında olası bir stabilizasyona işaret etmektedir.

Rebel Satoshi Satış Öncesi Performansı

İddialara göre Rebel Satoshi (RBLZ), geleneksel meme token kavramlarının ötesine geçerek değişim için bir katalizör olarak ortaya çıktı. Misyonu, kripto alanında yerleşik normlara meydan okuyan ve yeni bir merkezsizlik çağının önünü açan bir hareket olarak nitelendiriliyor.

Rebel Satoshi’nin cazibesinin sadece asi ruhunda değil, aynı zamanda birleşik bir topluluk güdümlü hareketin gücünün bir kanıtı olan 100 milyon dolarlık bir piyasa kapitalizasyonuna ulaşma taahhüdünde yattığı iddia ediliyor.

Rebel Satoshi’nin yolculuğunun merkezinde, dijital kimliğini aşan Ethereum tabanlı (ERC20) bir token olan $RBLZ yer alıyor. Bir token olmaktan çok daha fazlası olduğu iddia edilen $RBLZ, yatırımcılar için görevlere katılabilecekleri, ödüller talep edebilecekleri, ek avantajlar için stake edebilecekleri ve bir topluluğun ayrılmaz bir parçası olabilecekleri bir ekosisteme giriş kartı.

Kripto meraklıları yeni fırsatlar ararken, Rebel Satoshi‘nin satış öncesi performansınıon dikkat çektiği iddia ediliyor. İddialara göre Early Bird Round, sadece üç hafta içinde hızlı bir satışa tanık oldu ve yeni Recusant’lar arasında 25 milyon $RBLZ token dağıttı.

Şimdi, Rebel Satoshi halka açık ön satışının 1. Turuna başlarken ve $RBLZ’yi 0,013 $’a sunuyor. Uzmanlar, iddialara göre Rebel Satoshi’nin en iyi kripto paralar arasında baskın olmaya devam edeceğini öngörüyor ve ön satışın sonunda $RBLZ başına 0,025 $ tahmin ederek, ilk fiyatından %150’lik kayda değer bir potansiyel fiyat artışı sergiliyor.

Bitcoin’in yükselişini kaçırmış olabilecekler için $RBLZ’nin dikkat edilecek bir alternatif olabileceği iddia ediliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.