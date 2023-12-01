Binance’in Dibine Kadar Geldi! Hong Kong’un İlk Lisanslı Kripto Para Borsasının Flaş Yükselişi!

Hong Kong’un ilk lisanslı kripto para borsası HashKey‘in son 24 saatteki Bitcoin (BTC) işlem hacminin şaşırtıcı bir şekilde 3.48 milyar dolara yükselmesi ve toplam işlem hacminin 4.21 milyar dolara fırlamasıyla piyasa gözlemcilerinin radarına girdi. Hacimlerdeki bu kayda değer artış Hashkey’i sektör devi Binance ile yakın rekabete girmesini sağladı.

Washing Trade’den Şüpheleniliyor

HashKey’in işlem hacmindeki çarpıcı artış, piyasa yapıcılar tarafından platformdaki kripto paraların ticaretinde wahsing trade (kendi kendine işlemler) yapıldığından endişelenilmesine neden oldu. Kendi kendine işlemler, temelde birbirini geçersiz kılan aynı finansal araç için alım ve satım işlemleridir ve ticari bir değerleri yoktur.

İşlem hacimlerindeki büyük artış, bu aktivitelerin meşruiyeti ve Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tarafından belirlenen kripto para düzenlemelerine uyumluluk konusunda sorulara yol açtı. Dahası kripto fiyat ve veri sağlayıcısı CoinGecko’nun analizleri sonrası Hashkey’in BTC/USD ve ETH/USD işlem pariteleri için oldukça güvenilmez bir güven puanı verdiği görülüyor. Güven puanı, likiditeyi tahmin edebilmek için rezerve edilen işlemler veya işlem sayısının ölçüsüdür. Bu durum kripto para borsasının alım satım uygulamalarına ve genel güvenilirliğine ilişkin şüpheleri artırıyor.

Ağustos ayında Hashkey, bireysel yatırımcılara kripto para ticareti sunmak için lisans alan ilk Hong Kong’lu kripto borsası oldu. SFC ayrıca bu yılın Kasım ayında İsviçre kripto bankası SEBA’ya bölgedeki müşterilere kripto paralarla ilgili farklı hizmetler sunmasına izin veren bir lisans verdi.

Hacimdeki Büyük Artış Sonrası COO’dan Açıklama Geldi

HashKey’in Operasyon Direktörü (COO) Livio Weng, katıldığı bir etkinlik sırasında platform üzerinden beklenmedik ve anormal işlemlerin meydana gelmesine değindi. HashKey’in adil ve şeffaf bir ticaret ortamını sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizerek herhangi bir hile veya manipülasyonun platformun güvenle çalışmasını sağlamak için kapsamlı bir şekilde araştırılacağını ve bu yönde bir tespit olması halinde gerekenin yapılacağını belirtti.

Weng ayrıca mevcut sıfır işlem ücreti programından ve HashKey’in faaliyet teşvikleri uygulamasına da değindi. Bu girişimlerin yalnızca işlem hacminde kayda değer bir artışa yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda platformdaki likiditenin önemli ölçüde artmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Weng, HashKey topluluğundan gelen olumlu tepkiden duyduğu heyecanı dile getirirken, usulsüzlükleri ele almanın yanı sıra kripto para borsasının kullanıcılar için sorunsuz ve ödüllendirici bir deneyim sunmak üzere politikalarını optimize etmek için aktif olarak çalıştığını ekledi.