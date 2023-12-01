1.4 Milyar Doları Aştı! Bitcoin’de Yeni Trendin Ateşi Sönmüyor!

Bitcoin‘in (BTC) yıl sonuna kadar 40 bin dolar ve üzerine çıkma ihtimaliyle merkezi kripto para borsalarındaki BTC çıkışların büyük oranda arttı. Zincir içi veri sağlayıcısı Glassnode’un verileri merkezi kripto para borsalarından yüksek miktarda Bitcoin çıkışları olduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcılar BTC’lerini Merkezi Kripto Para Borsalarından Çıkarıyor

Zincir içi veri sağlayıcısı Glassnode‘un verilerine göre 17 Kasım’dan bu yana merkezi kripto para borsalarından 1.4 milyar dolar değerinde 37 bin adetin biraz üzerinde BTC çekildi. Bu durum yatırımcıların BTC’lerini kısa vadede satmak istemediklerini ve doğrudan kendi kontrollerindeki cüzdan adreslerinden tutmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Bu çıkışların bir kısmı kripto para borsası Binance‘in kara para aklama kurallarına uymaması gibi çeşitli suçlamaları kabul ederek Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı gibi ABD’li kurumlarla anlaşmasının bir sonucu da olsa özellikle yatırımcıların BTC’lerini uzun vadeli tutma eğiliminin bir sonucu. Bu eğilimin en büyük tetikleyicisi ise Şubat 2024’e kadar ABD’de bir spot borsa yatırım fonuna (ETF) onay çıkacağı beklentisi.

Geçmiş verilere bakıldığında merkezi kripto para borsalarından BTC çıkışlarının fiyatların dip seviyelerde olduğunun en güçlü sinyali olduğu ve bunu takiben orta vadede fiyatın arttığı göze çarpıyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor

Bitcoin’in fiyatının bugün erken saatlerde 38 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması kripto para piyasasının genelinde yükselişe yol açtı ve bazı büyük altcoin’ler yüzde 5 ve üzerinde yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri en son Mayıs 2022’de görülen seviye olan 1.5 trilyon dolara yükseldi. Piyasa değeri Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 400 milyar dolar arttı.

Bazı piyasa gözlemcileri, önümüzdeki aylarda büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacaklarını ve bunun sermayeyi aralarında kripto para piyasasının olduğu çeşitli piyasalara itebileceğini değerlendiriyor. TradeStation’da aracı kurum başkanı olan Anthony Rousseau konuya ilişkin olarak CoinDesk’e yaptığı yorumda “Federal Reserve (Fed) faiz artırım döngüsüne ara verdi ve dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları da Fed’in bu adımını takip etti. Bu aşamada sıkılaştırma döngüsünün zirvesinde olunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Riskli varlıklarının sürekli ilgi görebilmeleri için faizlerin düşmesi ve niceliksel sıkılaştırmanın sona ermesi gerekiyor” dedi. Rousseau ayrıca “2024 yılında potansiyel olarak piyasalar net pozitif likidite fırsatını yakalayacaklar. Bu bakımdan Bitcoin piyasasındaki likidite bunun saf bir yansımasıdır ve herhangi bir önemli yükselişi desteklemek için pozitif likidite görülmesi gerekiyor” eklemesini yaptı.

Federal Reserve yöneticisi Chris Waller‘ın son verilerin ekonomide yavaşlama ve enflasyonda devam eden ılımlılığın mevcut politikaların “doğru noktada” olduğunu gösterdiğini söylemesiyle Bitcoin’in fiyatı Salı gününden bu yana artıyor. Waller ayrıca, enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde, birkaç ay içinde faiz indirimine gidilmesi için iyi bir argümana sahip olduklarını da belirtti.

Genel olarak alınan faiz kararları piyasaları hareketlendirme eğilimindedir. Yüksek faiz ortamı genellikle hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıkların düşüş, düşük faiz ortamı ise genellikle yükselişin işaretidir.