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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) büyük bir belirsizlik içinde hareket ederken, popüler bir altcoin kısa vadede ivme kazanacak 3 altcoin’i paylaştı.

Polygon ve Fantom! İşte Kritik Seviyeler!

Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, teknik analist Michaël van de Poppe, Litecoin (LTC), Polygon (MATIC) ve Fantom (FTM) için ralli öngördüğünü söylüyor. Kıdemli analist, 643.300 Twitter takipçisine Litecoin‘in olası bir düşüşten sonra muhtemelen yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğine dikkat çekiyor. Uzman, Litecoin’in şu anki 68.71 seviyesinden %22’den fazla artabileceğini iddia ediyor. Stratejist yaptığı açıklamada, “Litecoin güç gösteriyor ve muhtemelen güç göstermeye devam edecek. 69 dolar seviyesi, önümüzdeki ilk direnç. Eğer bu seviye geçilirse, LTC 78 dolar ve ardından 84 dolara ulaşabilir” ifadesini kullandı.

Analistin listesindeki ikinci altcoin Polygon (MATIC). Poppe, MATIC’in 0,80 doların altına düştükten sonra muhtemelen 0,84 dolar fiyat seviyesini geri kazanacağını söylüyor. MATIC an itibariyle 0,80.6 dolardan işlem görüyor. Analistin listesindeki diğer altcoin Fantom (FTM). Uzman FTM’nin 0,19 dolar fiyat seviyesinde kritik destek tuttuğunu ve yaklaşık 0,20 dolardaki kritik direnç fiyat seviyesinde hareket ettiğini ifade ediyor. FTM‘nin 0,2075-0,210 dolar fiyat aralığını geri kazanması durumunda 0,235 dolara kadar bir fiyata ulaşmasının muhtemel olduğunu vurguluyor. FTM, an itibariyle 0,202 dolardan işlem görüyor.

Neden Litecoin?

Litecoin, 2011 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana on yılı aşkın bir süredir dünyanın en popüler kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. Litecoin, son 30 gün içinde %25 artış kaydetti. Bu rallinin başlıca nedeni yaklaşan halving etkinliği. Halving, zamanla arz büyüme oranını düşürür ve token’ın arzını daha kıt hale getirir. Bu faktörlerin kombinasyonu tarihsel olarak token fiyatı için iyi bir gelişme olmuştur.

Litecoin her dört yılda bir öngörülebilir bir model izledi ve halving öncesinde yükselme eğiliminde oldu. Örneğin, 2015’deki halving’den önce, Litecoin’in fiyatı Kasım 2014’ün başındaki 3,62 dolardan Temmuz 2015’te 5,05 dolara yükseldi. Bu model 2015 ve 2019’da gözlemlendiğinden, yatırımcıların bu döngünün 2023’te tekrarlanacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Ağustos 2023’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki halving ile LTC yeni zirvelere çıkabilir. Sonuç olarak birçok analist Litecoin için iyimser bir tablo çiziyor.