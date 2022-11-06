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Ayı piyasası tüm hızıyla devam ederken, analistler kurumsal yatırımın yöneleceği bu altcoin projesine dikkat çekti.

Önümüzdeki Boğa Döngüsü ve Merge Faktörü!

Hangisi daha iyi bir yatırım, Bitcoin mi (BTC) Ethereum (ETH) mu ? Bu tartışma çok uzun zamandır devam ediyor. Ancak herhangi bir seçim yapmadan önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı faktörler var. Bitcoin ve Ethereum arasındaki en büyük fark, kullanım durumlarıdır. Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin bir değer deposu olarak kabul edilir, ancak Ethereum akıllı sözleşmeleri ve güvenli finansal işlemleri kolaylaştırır. Ethereum’un Bitcoin’in tamamlayıcısı olması gerekiyordu, ancak bunun yerine güçlü bir rakip haline geldi. Bitcoin, herhangi bir hükümet veya kuruluştan bağımsız olarak çalışan lider kripto para birimi konumunda. Ancak, son zamanda altcoin’ler daha fazla kazandırmaya başladı. Bitcoin’in bir kripto para olduğunu, Ethereum’un ise bir platform olduğunu unutmamak önemlidir.

Bitcoin ve Ethereum arasındaki en son fark, Eylül ortasında Ethereum “Merge” güncellemesinin tamamlanmasıyla geldi. Her iki kripto para da daha önce işlemleri doğrulamak ve blok zincirini korumak için iş kanıtı (PoW) algoritmasını kullanıyordu. Bitcoin PoW kullanmaya devam etse de, Ethereum’un uzun zamandır beklenen Merge, ağı bir hisse kanıtı (PoS) mekanizmasına geçirdi. PoS geçişinin bir sonucu olarak Ethereum ağının enerji tüketiminin %99’dan fazla azalacağı tahmin ediliyor. Genel olarak kripto paralara yöneltilen en ciddi eleştirilerden biri, ETH’nin şu anda çözdüğü ancak Bitcoin’in çözmediği geniş karbon ayak izi ve yüksek enerji gereksinimi olmuştur. Bu nedenle, çevresel endişeleri dikkate alan kurumsal yatırımın ETH’ye yönelmesi olası.

Sihirli Dokunuş..!

Merge, her yıl oluşturulan yeni Ether miktarını yaklaşık %70 ila %75 oranında azaltacak. Ethereum’un karbon emisyonlarını %99 veya daha fazla azaltacak ve ETH’yi daha çevresel yapacak. Bu, Ethereum ekosistemine kurumsal para akışına yol açabilir. Öte yandan uzmanlar, Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam ediyor. Bitcoin, her şeyden önce, arz olarak sınırlıdır, bu nedenle değeri zamanla artacaktır. Bitcoin büyük olasılıkla kısa vadeli volatilite ve uzun vadeli fiyat artışı görecek.

Bitcoin ve Ethereum, 2021’in sonundaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bu yana yarıdan fazla düştü. Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, hem Bitcoin’e hem de ETH’ye yatırım yapmak için harika bir zaman olabilir. Pratik bir bakış açısından, yatırımcılar iyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmalı. Bitcoin ve Ethereum böyle bir portföyün parçası olmalı. Ancak, Ethereum’un kurumsal yatırımın en gözde projelerinden biri olması bekleniyor.