Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin’i Unutun! Bu Altcoin Kurumsal Yatırımcının Göz Bebeği Olacak!

Bitcoin’i Unutun! Bu Altcoin Kurumsal Yatırımcının Göz Bebeği Olacak!

Ayı piyasası tüm hızıyla devam ederken, analistler kurumsal yatırımın yöneleceği bu altcoin projesine dikkat çekti. 
12:30
6 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası tüm hızıyla devam ederken, analistler kurumsal yatırımın yöneleceği bu altcoin projesine dikkat çekti.

Önümüzdeki Boğa Döngüsü ve Merge Faktörü!

Hangisi daha iyi bir yatırım, Bitcoin mi (BTC) Ethereum (ETH) mu ? Bu tartışma çok uzun zamandır devam ediyor. Ancak  herhangi bir seçim yapmadan önce aklınızda bulundurmanız gereken bazı faktörler var. Bitcoin ve Ethereum arasındaki en büyük fark, kullanım durumlarıdır. Basitçe söylemek gerekirse, Bitcoin bir değer deposu olarak kabul edilir, ancak Ethereum akıllı sözleşmeleri ve güvenli finansal işlemleri kolaylaştırır. Ethereum’un Bitcoin’in tamamlayıcısı olması gerekiyordu, ancak bunun yerine güçlü bir rakip haline geldi. Bitcoin, herhangi bir hükümet veya kuruluştan bağımsız olarak çalışan lider kripto para birimi konumunda. Ancak, son zamanda altcoin’ler daha fazla kazandırmaya başladı. Bitcoin’in bir kripto para olduğunu, Ethereum’un ise bir platform olduğunu unutmamak önemlidir.

Bitcoin ve Ethereum arasındaki en son fark, Eylül ortasında Ethereum “Merge” güncellemesinin tamamlanmasıyla geldi. Her iki kripto para da daha önce işlemleri doğrulamak ve blok zincirini korumak için iş kanıtı (PoW) algoritmasını kullanıyordu. Bitcoin PoW kullanmaya devam etse de, Ethereum’un uzun zamandır beklenen Merge, ağı bir hisse kanıtı (PoS) mekanizmasına geçirdi. PoS geçişinin bir sonucu olarak Ethereum ağının enerji tüketiminin %99’dan fazla azalacağı tahmin ediliyor. Genel olarak kripto paralara yöneltilen en ciddi eleştirilerden biri, ETH’nin şu anda çözdüğü ancak Bitcoin’in çözmediği geniş karbon ayak izi ve yüksek enerji gereksinimi olmuştur. Bu nedenle, çevresel endişeleri dikkate alan  kurumsal yatırımın ETH’ye yönelmesi olası.

Sihirli Dokunuş..!

Merge, her yıl oluşturulan yeni Ether miktarını yaklaşık %70 ila %75 oranında azaltacak. Ethereum’un karbon emisyonlarını %99 veya daha fazla azaltacak ve ETH’yi daha çevresel yapacak. Bu, Ethereum ekosistemine kurumsal para akışına yol açabilir. Öte yandan uzmanlar, Bitcoin’in 100.000 dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam ediyor. Bitcoin,  her şeyden önce, arz olarak sınırlıdır, bu nedenle değeri zamanla artacaktır. Bitcoin büyük olasılıkla kısa vadeli volatilite ve uzun vadeli fiyat artışı görecek.

Bitcoin ve Ethereum, 2021’in sonundaki tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bu yana yarıdan fazla düştü. Kripto kışı tüm hızıyla devam ederken, hem Bitcoin’e hem de ETH’ye  yatırım yapmak için harika bir zaman olabilir. Pratik bir bakış açısından, yatırımcılar iyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmalı. Bitcoin ve Ethereum böyle bir portföyün parçası olmalı. Ancak, Ethereum’un kurumsal yatırımın en gözde projelerinden biri olması bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: SEC 3 Kripto Paraya Yeni Dava Açtı! Fiyatı Düşüyor!
Sıcak Gelişme: SEC 3 Kripto Paraya Yeni Dava Açtı! Fiyatı Düşüyor!
Kripto Para Piyasalarında Son Durum! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler 6 Kasım!
Kripto Para Piyasalarında Son Durum! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’ler 6 Kasım!
Apecoin’de (APE) Kritik Bölge Alarmı! Fiyatlamada Etkisi Büyük!
Apecoin’de (APE) Kritik Bölge Alarmı! Fiyatlamada Etkisi Büyük!
GALA Coin Faciasında Önemli Duyuru! Kurtarma Planı ve Daha Fazlası!
GALA Coin Faciasında Önemli Duyuru! Kurtarma Planı ve Daha Fazlası!
Ünlü İsim XRP İçin 50 Dolar Demişti! Şimdi Ne İçin Başvurdu?
Ünlü İsim XRP İçin 50 Dolar Demişti! Şimdi Ne İçin Başvurdu?
Son Dakika: Google Bu Altcoini Uçurdu! Birazdan Resmen İlan Edecek!
Son Dakika: Google Bu Altcoini Uçurdu! Birazdan Resmen İlan Edecek!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Dikkat! Herkes Dogecoin’in Rakibini Shiba Sanıyordu! İşte Gerçek Rakibi!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun: Kasım’da Dikkatle Takip Edilmesi Gereken 6 Altcoin!
Bitcoin’i ve Diğerlerini Unutun: Kasım’da Dikkatle Takip Edilmesi Gereken 6 Altcoin!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022