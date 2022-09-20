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Bitcoin’i Hedef Alan ABD’li Siyasetçi Bu Altcoin Projesine Övgüler Yağdırdı!

Kripto para karşıtlığı zirveye ulaşsa da, önde gelen politikacılar ve kurumlar  projelere yönelik ilgisini göstermeye devam ediyor. 
13:50
20 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı zirveye ulaşsa da, önde gelen politikacılar ve kurumlar  projelere yönelik ilgisini göstermeye devam ediyor.

Cardano In, Bitcoin Out!

ABD’de United Utah Partisi’ni temsil eden 33 yaşındaki bir kongre adayı olan January Walker, paylaştığı bir tweet’te Cardano‘yu  (ADA) verimli  ve işlevsel blok zincirlerinin örneklerinden biri olarak adlandırdı. Politikacı aynı zamanda, enerji tüketimi nedeniyle Bitcoin’i (BTC) hedef aldı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nin raporuna göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30’uncu ülke olacaktı. Tesla’nın BTC’lerini satmasının arkasında da enerji kaygısı yatıyor.

Küresel ısınmanın odak noktası olduğu Batı dünyasında Bitcoin özellikle Green Peace gibi örgütlerin hedefi haline geldi. Bu nedenle, kurumsal yatırımcı BTC‘den uzak dururken şirketerin Ethereum’a (ETH) ve Cardano’ya yönelmesi bekleniyor. Walker kendini “fütürist” ve “pragmatik” bir aday olarak konumlandırıyor. Politikaya atılmadan önce kurumsal bir firmada  ürün müdürü olarak çalıştı. United Utah Partisi, seçmenlerin büyük çoğunluğunun üzerinde anlaşabileceği konulara odaklanarak siyasetteki kabileciliğin üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Pazartesi günü Walker, blok zincirlerin eyaletteki su krizini çözebileceğini tweetledikten sonra Twitter’da  tepki aldı.

Gelecek, Blockchain Teknolojisinde!

Birçok kullanıcı, politikacının blok zinciri teknolojisini abarttığını iddia etti. Bir Twitter kullanıcısı, Walker’ı gerçekçi olmaya davet etti. Siyasetçi ayrıca  blockchain ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini entegre ederek sürdürülebilirliği, uyumluluğu ve tüketim yönetimini geliştirmenin mümkün olabileceğini iddia etti. Walker ayrıca, blockchain’in bundan otuz yıl sonra ulusal borcu ortadan kaldırabileceğine ve kullanıcıların kişisel verilerini sosyal medya şirketlerinden koruyabileceğine inanıyor.

Walker, İnsanların bundan 10 yıl sonra blok zincirinin gerçek potansiyelini görebileceklerine dikkat çekiyor ve interneti örnek veriyor.  Walker, Utah’ın 4. Kongre Bölgesi için aday. 2020’de koltuğu kazanan Cumhuriyetçi Burgess Owens’a karşı yarışmak zorunda kalacak. Geçtiğimiz seçimlerde, United Utah oyların sadece %2,13’ünü almayı başardı, bu da Walker’ın bu yarışı kazanmasının neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor. Önde geen analistlerden Michael van de Poppe, Vasil Hard Fork güncellemsinden sonra ADA’nin 1 dolara ulaşabileceğini iddia etti. Analist, Vasil’in Merge’den farklı bir etki yaratacağına inanıyor.

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