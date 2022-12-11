Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para borsası kısır bir döngü içerisinde hareket ederken, önde gelen bir analitik şirketi bu 3 altcoin’e dikkat çekti.

Santiment: DOT ve 2 Altoin, İvme Kazanabilir!

Önde gelen bir analitik firması Santiment, 3 altcoin’e dair önemli bir rapor yayımladı. Kripto para piyasası yatay yönde hareket ederken, Santiment Polkadot (DOT) ve 2 altcoin’in yükseliş sinyali verdiğini söylüyor. Santiment, birlikte çalışabilirlik protokolü Polkadot, ödeme ağı Stellar (XLM) ve gizlilik odaklı altcoin Monero’nun (XMR) birkaç nedenden ötürü artış kaydedeceğini belirti. Yayımlanan raporda, “Hafta sonu başladığından beri, trader’lar düşüşlerinden kar elde etmek için birkaç altcoin’i izliyor. Polkadot, Monero ve Stellar’ın borsalarda büyük açık pozisyonları var. Tipik olarak, bu tasfiye ve fiyat artışı olasılıklarını artırır.” ifadesine yer verildi. DOT an itibariyle 5,29 dolar, XLM 0,08 dolar, XMR ise 150,01 dolardan işlem görüyor. Üç altcoin de gün içinde yatay seyrediyor. Analitik firmasına göre, piyasalar madenci kapitülasyonu ve satış belirtileri gösterirken, trader’lar üç altcoin’de büyük ölçüde short pozisyon alıyor.

Raporda ayrıca “Sosyal platformalarda ölü coin gibi ifadelerin kullanımı Kasım ayı sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyelerine sıçradı. Bu durum, geleneksel olarak bir kripto para fiyatının dip yapma olasılığını artırıyor.” cümlesine yer verildi. Bitcoin ve Ethereum’a bakıldığında Santiment, kripto para borsalarındaki BTC ve ETH arzının dört yılın en düşük seviyesinde olduğunu söylüyor. Santiment, bu durumun daha düşük bir satış riski anlamına geldiğini belirtti. Bitcoin, an itibariyle 17.127 dolardan, Ethereum ise 1.274 dolardan işlem görüyor.

Santiment: Stablecoin Arzı Artıyor!

Santimet ayrıca Tether’in borsalardaki arzının yükseldiğini vurguladı. Stablecoin Arz Oranı (SSR), Bitcoin’in dolaşımdaki arzı ile stablecoin arzı arasındaki oranı gösterir. SSR’de görülen herhangi bir hareket, piyasada daha fazla ağırlığa sahip olan Bitcoin veya stablecoin’ler hakkında fikir verir. Oran, esas olarak ikisi arasındaki güç durumunu karşılaştırır. SSR yüksek olduğunda, Bitcoin’in piyasa değeri ile karşılaştırıldığında stablecoin arzının düşük olduğunu gösterir.

Bu, dolaşımda daha az stablecoin (yani likidite) olduğu için piyasada çok az satın alma baskısı olduğunu gösterir. Düşük satın alma baskısı, Bitcoin fiyatının düşebileceğini gösterebilir ve düşüş işareti olarak kabul edilir. Santiment verilerine göre, Aralık itibariyle, merkezi borsalarda 42 milyar doların üzerinde değerde stablecoinbulunuyor. Bu, kenarda Bitcoin gibi kripto para birimlerine dağıtılmaya hazır yaklaşık 42 milyar dolarlık likidite olduğunu gösteriyor.