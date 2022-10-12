Bitcoin için hiç bir şey yolunda gitmezken bir darbe de uzun vadeli Holder'lar ve madenciler tarafından gelebilirmiş gibi görünüyor.

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Kripto para piyasası, sonsuzluk gibi görünen bir süredir, fiyatların sürekli olarak yeni düşük seviyelere ulaştığı bir ayı piyasasında bulunuyor. Kripto para piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden Bitcoin (BTC) bile bu durumdan etkilendi ve görünen o ki uzun vadeli BTC sahipleri bu durumun yükünü taşıyor.

Veri istihbarat platformu Glassnode’un istatistiklerine göre BTC’nin kısa vadeli sahipleri uzun vadeli sahiplerinden daha iyi durumda. Glassnode ayrıca ağ zorluğunda bir artış olduğunu fark etti ve bu da BTC madenciliğini zorlaştırdı.

Düşüşe Doğru Giden Bir Yol

BTC’nin fiyatı istikrarlı bir düşüş yaşadı. Fiyat aralığı analizi, Nisan ve Eylül 2022 arasında varlığın değerinde neredeyse %60’lık bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Nisan ayında 45.000 – 48.000 dolar aralığında zirve yaptıktan sonra, yazım zamanında bulunduğu 18.000 – 20.000 dolar aralığına düştü.

Piyasa Değerinden Gerçekleşen Değere (MVRV) 365 günlük göstergeye göre %40,47’lik mevcut uzun vadeli BTC sahiplerinin 11 Ekim itibariyle kârlı olmadığı açıklandı. Bu hesaplama aynı zamanda, o tarihte nakde çevirmeye karar veren yatırımcıların %40’a varan oranlarda zarar etmiş olacağı anlamına geliyordu.

Sahiplerin kârlılığına ilişkin 30 günlük MVRV ile 365 günlük MVRV arasında önemli bir tutarsızlık vardı. Buna karşılık, son 30 gündeki MVRV %-1,05’ti ve bu da daha küçük bir düşüşe işaret etmekteydi. Mevcut MVRV aşamasında satış yapmaya karar veren yatırımcılar %2’den daha az bir kayıp yaşayacak.

Bitcoin İçin Sıkıntılar Artıyor

Son ayı piyasası Bitcoin madencilerine de pek iyi gelmedi. Madencilik ağının zorluğunun hashrate ile birlikte arttığı bildirildi. Blockchaincom’un verilerine göre, mevcut genel hashrate 257,225 milyon ile bir yıldan uzun bir süredir en yüksek seviyeye ulaştı.

Buna ek olarak, ağ zorluğu Eylül ayından bu yana artıyor ve kısa süre önce 33.739t ile yeni bir zirveye ulaşmış görünüyor. Hem ağ zorluğunun hem de hashrate’in artmasına rağmen, madencilerin gelirleri ters yönde ilerliyor gibi görünüyordu.

Madencilerin gelirleri son zamanlarda yatay bir seyir izliyor gibi görünse de gerçekte aylar boyunca istikrarlı bir şekilde düşmekteydi. Mevcut gelir 20.4 milyon dolardı ve yılın başında beklenen yaklaşık 50 milyon doların oldukça altındaydı.

Bu iki kuruluşun, madenciler ve hodler’ların ortak noktası satış riskiydi. Sürekli bir düşüş karşısında, bazı uzun vadeli yatırımcılar kayıplarını en aza indirmek için ellerindeki varlıkları satmaya karar verebilirler. Buna ek olarak, kısa vadeli yatırımcılar da piyasanın düşmeye devam etmesi halinde kayıplarını sınırlamak için satış yapabilirler.