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Kripto analiz platformu Glassnode, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla güncel verilere ve önemli metriklere dikkat çekti. Glassnode verilerine göre Bitcoin madencileri ve kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları, son dönemlerde önemli miktarlarda satışlar gerçekleştirirken, uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları ise portföylerini büyük ölçüde korumaya devam ediyor.

Bitcoin’de Bu Hafta Kritik Direnç Aşılabilecek mi?

Geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 25.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de değer kayıplarına hız kazandırarak 24.100 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, lider kripto para birimindeki düşüşün ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,08 trilyon dolara geriledi.

Öte yandan piyasadaki birçok kripto para analisti, işlem hacmindeki artışın henüz büyük bir yükselişe işaret etmediğini ve güncel verilerin henüz yeni bir boğa piyasası sinyali vermediğini ifade etti. Analistler, yeniden güçlü bir yükselişin başlayabilmesi adına 25.000 dolar seviyelerinin Bitcoin adına yakın vadede oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto analiz platformu Glassnode’un gün içerisinde paylaştığı on-chain verilerine göre kısa vadeli Bitcoin yatırımcıları ve Bitcoin madencileri, son haftalarda yüksek miktarlarda BTC satışı gerçekleştirmeye başladı. Bitcoin madencilerinin gerçekleştirdiği BTC satışları, son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak öte yandan Glassnode, uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının ise hala portföylerini büyük ölçüde korumakta olduğunu ve henüz büyük bir satış dalgasının söz konusu olmadığını belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.