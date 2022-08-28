Bitcoin'in ciddi düşüşler yaşadığı son döneme rağmen bazı ölçümler ve değerler bu alandaki oranların arttığını işaret ediyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) hash oranı yeni bir dönüm noktasına ulaştı. 8 Haziran’dan bu yana ulaşılması zor bir noktaya geldi. Açıklanan verilere göre, BTC hash oranı iki aydan fazla bir sürede yeni zirvelere ulaştı. Bunun BTC’nin düşüş yaşadığı dönemde meydana gelmiş olması ise olayı daha da ilginç bir hale getiriyor.

Hash Oranında Yükseliş Var

BTC işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan hesaplama gücünün ayrıntılarını sağlayan hash oranı, 26 Ağustos itibariyle saniyede 248.61 exahash (EH/s) idi. Tarihsel veriler, 19 Ağustos’ta hash oranının en yakın değerinin 236.50EH/s olduğunu ortaya koydu.

Bu sıçrama, özellikle BTC fiyatı düştüğünde, 22.000 doları kaybederken ve 20.000 doların altına düştüğünde şaşırtıcı olarak karşımıza çıkabilir. Peki bu, Bitcoin madencilerinin artık ellerindeki BTC’yi dolaşıma sokmak için daha fazla güce sahip olduğu anlamına mı geliyor? Yazım sırasında, BTC hash oranı 216.49EH/s idi.

Tüm Değerlerde Değişim Var

Bu arada, ralliye katılan tek ölçüm değeri hashrate değildi. Bitcoin blok aralığı zorluğu da bunu takip etti. BTCcom’a göre, genellikle her 2.016 blokta bir güncellenen zorluk, önceki aralığa göre %0.63’lük bir sıçramaya karşılık gelen 749.952’lik bir yüksekliğe ulaştı.

Blok aralığı zorluğunun yukarıda belirtilen dönüm noktasına 202.76 EH/s ortalama hash hızında ulaştığını belirtmek önemli. Blockchain danışma kuruluşları olan BlocksBridge Consulting, başlangıçta güncellemeyi kamuya açıklamıştı. Şirket ayrıca önümüzdeki günlerde zorluğun daha da tırmanabileceğini öngördü.

İlginç olan şu ki, doğru tahminde bulunmuşlar gibi görünüyorlar. BTCcom’dan gelen veriler, bir sonraki zorluğun %4,46’lık artış olarak tahmin edildiğini gösterdi. Madencilerin iki hafta önce daha az zorluk çekmesine rağmen, bu artış onların blok ödüllerini artırmaları için zor bir yol oluşturabilir.

Ödüllerde Sıçrama Var

Zorluk seviyesinin BTC madencilerinin blok ödüllerini düşürmesi beklenirken, durum böyle değildi. Edinilen verilerine göre, madencilerin blok ödül geliri, 24 Ağustos itibariyle düşüşünden sonra yükseldi.

912,5’in bir önceki tarih itibarıyla değeri 26 Ağustos itibarıyla 1.100’e yükselmiştir. İlginç bir şekilde, gelir, bu seviyeyi yazım zamanı itibariyle korumuştur. Sadece bir artış olmakla kalmadı, aynı zamanda Temmuz ayından bu yana en yüksek ikinci ödül oldu. BTC ayı sinyallerine rağmen madenciler görünüşte karlı hale geldiği söylenilebilir, BTC fiyatındaki bir sıçrama, diğer etkili faktörler göz önüne alındığında daha iyi hale gelebilir.