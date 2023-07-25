Dünyanın önde gelen kripto para birimi Bitcoin, Salı günü 29.171 dolardan işlem görürken %3’lük bir düşüşle karşı karşıya. Daha yüksek fiyat seviyelerini sürdürmedeki başarısızlık, düşüş duygularını etkileyerek short pozisyonlara yol açarken, kısa vadeli boğalar karlarını güvence altına almayı seçmiş olabilir.

BTC’de Fiyat Etkisi!

Piyasa hareketliliğinin ortasında, BTC‘nin performansına ağırlık veren iki önemli faktör, devam eden Binance davası ve olası bir oran artışına ilişkin endişelerdir. Bu belirsizlikler ortaya çıktıkça, yatırımcılar bilinçli kararlar almak için piyasa dinamiklerini yakından izleyebilir. BTC’nin fiyatındaki düşüş kesin olarak açıklanmasa da yatırımcılar arasında Binance ile ilgili endişelere yol açan bir Wall Street Journal raporuyla aynı zamana denk geliyor. Rapor, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao tarafından 2019’da yapılan ve Binance’ın ABD ticaret kolunun lansmanı sırasında potansiyel “yıkama ticareti” faaliyetleri hakkında soruları gündeme getiren ve abartılı ticaret hacmi şüphelerine yol açan açıklamalarının altını çizdi.

Dünyanın hacim olarak en büyük kripto para borsası olan Binance, geçtiğimiz ay Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edildikten sonra yasal zorluklarla karşı karşıya. Şu anda Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma altında olup, bu durum bir rıza kararnamesine veya uzlaşmaya yol açabilir.

Soruşturma, Binance’in gelecekteki operasyonları için olası sonuçları olan kara para aklamanın önlenmesi ve yaptırımlardan kaçınma ile ilgili potansiyel ihlallere odaklanıyor. Ayrıca yatırımcılar, olası faiz artırımlarına ilişkin ipuçları için Fed’in iki günlük toplantısının sonuçlarını yakından takip ediyor.

Fed Beklentileri!

Tarihsel oran artışları, Bitcoin’in fiyat düşüşüne katkıda bulundu ve piyasa katılımcıları, devam eden durgunluk endişeleri göz önüne alındığında, Fed’in gelecekteki kararları konusunda temkinli. Federal Rezerv toplantısı sona ererken, Bitcoin fiyatının dar bir aralıkta volatilite yaşamaya devam etmesi beklenebilir.

Piyasa, Fed’in bu hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentileri şimdiden bünyesine kattı ve gelecekteki faiz eylemlerine ilişkin sinyalleri yakından izliyor. Enflasyon eğilimlerine dair daha fazla veri ve güven olana kadar, FOMC’nin oran kararları muhtemelen belirsiz kalabilir ve potansiyel olarak Bitcoin’in kısa vadede 31.500 dolar seviyesinden çıkma yeteneğini etkileyebilir. Yatırımcılar, kripto para piyasası üzerindeki herhangi bir potansiyel etki için Fed’in açıklamalarını yakından analiz edebilir.