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Bitcoin ve Kripto Paralar Buraya Gidiyor! Altcoin Yatırımcıları Dikkat!

Kripto para yatırımcıları heyecanla artık bekledikleri günün geldiğine inanmak istiyor. Peki trend değişimi başladı mı?
16:20
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dün gelen düşük enflasyon verisi Bitcoin fiyatının hızla 18.000 dolara ulaşmasını sağladı. Ancak daha fazlası var. Önümüzdeki haftalarda kripto paraların aşırı volatilite göstermesi bekleniyor. Bunun birçok sebebi var. Kısa vadeli beklentiler ve olası senaryoları ele alıyoruz. Kripto paralar nereye gidiyor? Altcoin yatırımcıları kazanç elde edebilecek mi?

Bitcoin (BTC) Yorum

Kral kripto para birimi %5’lik bir ralli yaptı ve kısa bir süre için 50 günlük Hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Bu hareket, ABD TÜFE verilerinin açıklanmasının hemen ardından gerçekleşti. Bitcoin’in son 24 saatteki yükselişinin nedeni, 2022’nin büyük bir bölümünde neden düşüş eğiliminde olduğuyla aynı. Hatırlarsanız mart ayından itibaren Fed faiz artışlarına başlamış ve her toplantı döneminde Bitcoin ciddi düşüşler yaşamıştı. Bununla birlikte elbette kriptonun kendi sorunları da aşırı satışları tetikledi. Enflasyon yükselişte ve Federal Rezerv bunu engellemek amacıyla faiz oranlarını yükseltiyor. Daha yüksek oranlar, likiditenin değerli hale gelmesini sağladı. En son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri 7,15 olarak gerçekleşti. Bu, 7,3’lük konsensüs tahmininden daha düşüktür, dolayısıyla nihai rakam yatırımcıların beklentilerinden daha iyi performans göstermiştir.

Daha da önemlisi, enflasyonun nihayet düşmekte olduğu anlamına gelmektedir. Bu sonuç FED’in enflasyonla mücadelesinin olumlu sonuçlar verdiği anlamına geliyor. Aynı zamanda yatırım ortamının iyileştiği anlamına geliyor ve bu nedenle TÜFE raporu Bitcoin ve altcoinlerde yükselişi tetikledi.

Kripto Paralar Ne Olur?

Şimdi tüm gözler, önümüzdeki birkaç saat içinde bir faiz oranı kararı vermesi beklenen Federal Rezerv’de. FED faiz oranlarını 70 BPS yerine 50 BPS artırırsa Bitcoin boğaları için daha fazla umut olabilir.  Özellikle yaygın beklenti 50 baz puanlık artış yönünde. Ayrıca son gelen iyi enflasyon verilerinin de Powell ve ekibini biraz yumuşatacaktır. On-chain ölçümler de imdiden oldukça olumlu görünüyor. Son 24 saat, Bitcoin‘in açık faizinde bir artışla karakterize edildi ve bu da türev piyasasında BTC’ye olan talebin arttığını gösteriyor.

Ancak Bitcoin’in aynı ivmeyi koruyup koruyamayacağını belirlemek için balina ve kurumsal talebi değerlendirmemiz gerekiyor. Purpose Bitcoin ETF yatırımcıları bakiyelerini azaltmaya devam etti ve henüz birikmeye başlamadı. Bu, son 24 saat içinde BTC beklentilerinin iyileşmesine rağmen gerçekleşti. Metrik, şu anda tam olarak kurumsal talebin geri dönmediğini gösteriyor. Ayrıca Bitcoin balinaları da halen net satışlardan dönmüş değil. Buna göre son yükseliş sınırlı olacak ancak kısa vadede (3-10 gün) altcoinler BTC’deki iyileşmeyle çift haneli kazanımlar görebilir. Elbette Genesis, Tether ve diğer korku haberlerinin piyasayı yeniden ele geçirmemesi şartıyla.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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