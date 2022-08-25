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Kripto para piyasalarında kısa vadeli fiyat hareketi belirsizliğini koruyor olsa da, zincir üstü veriler Bitcoin’in (BTC) bir alım bölgesinde olduğunu gösteriyor, yani tarih tekerrür ederse kripto para birimi güçlü getiriler sağlayabilir. Piyasaların belirsizliği sürecek mi? Bitcoin ve Ethereum’da (ETH) fiyat yönü hangi tarafa gelişecek? İşte ayrıntılar!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 19 Ağustos tarihinden beri yükselen bir kanalın destek çizgisine yakın bir alanda işlem görüyor. Boğalar destek bölgesini başarılı bir şekilde savunmuş olsalar da, güçlü bir toparlanma sağlayamadılar. 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) olan 22.523 dolar seviyesi düşüş eğiliminde ve göreceli güç endeksi (RSI) 41’e yakın, bu veriler piyasalarda ayıların hafif bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Kripto para biriminin fiyatı destek çizgisinin altına düşerse satış yoğunlaşabilir ve BTC/USDT paritesi 18.900 dolara gerileyebilir.

Bu olumsuz görüşü geçersiz kılmak için boğaların fiyatı hareketli ortalamanın üzerine itmesi ve bu konumda sürdürmesi gerekecek. Boğalar hareketinde başarılı olurlarsa, paritenin kademeli olarak kanalın 26.000 dolar civarındaki direnç çizgisine yükselebilir.

Ethereum (ETH)

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un 22 ve 23 Ağustos grafikleri incelendiğinde, 50 günlük basit hareketli ortalamayı (SMA) güçlü bir şekilde savunduğu belirtiliyor. Kripto para biriminin 20 günlük EMA seviyesi olan 1.712 doların üzerine çıkmaya çalışması muhtemel. Olası yükseliş hareketi gerçekleşecek olursa ETH/USDT paritesi ivme kazanabilir ve 2.000 dolar civarında bulunan genel dirence doğru ilerleyebilir. Ancak ayıların belirtilen seviyeyi ciddi bir şekilde savunması bekleniyor.

Bu varsayımın aksine kripto para biriminin fiyatı genel direnç bölgesinden gerilerse, ayıların 20 günlük EMA’yı dirence çevirmeye çalıştığının bir işareti olduğu belirtiliyor. Parite daha sonra birkaç gün daha hareketli ortalama seviyesinin arasında sıkışıp kalabilir. Fiyat 50 günlük SMA ve 1.500 dolarlık desteğin altına düşerse, satış hareketleri ivme kazanabilir ve parite 1.280 dolarlık güçlü desteğe doğru gerileyebilir.