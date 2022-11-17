Fragment'te satılan en pahalı 10 Telegram kullanıcı adı arasında birinin özel bir nedenle öne çıktığı görülüyor.

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Fragment’te satılan en pahalı 10 Telegram kullanıcı adı arasında biri özel bir nedenle öne çıkıyor: Kripto para sektörüyle ilgili tek kullanıcı adı ve ünlü milyarder CEO’su Elon Musk’ın en sevdiği kripto paralardan biri olan köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE).

Listenin 8’nci Sırasına Oturdu

Gerçekten de @doge kullanıcı adı 9 Kasım’da 350 bin Toncoin‘e (TON), yani yaklaşık 546 bin dolara satıldı ve 17 Kasım’da alınan verilere göre, kuruluşundan bu yana açık artırma platformu Fragment’ta satılan en pahalı sekizinci Telegram kullanıcı adı oldu.

Bu fiyat @alfa, @cash, @amazon, @adidas, @gold, @armani, @dior veya @elon gibi kullanıcı adlarının ulaştığı fiyattan daha yüksek. En pahalı Telegram kullanıcı adı olarak listenin başında 900 bin TON veya yaklaşık 1.43 milyon dolar fiyata ulaşan @auto yer alıyor.

TON ile Kullanıcı Adı Satın Alma

The Open Network‘ün kısaltması olan TON, Telegram tarafından tasarlanmış bir Layer 1 Blockchain’idir ve işlem ücretleri, stake etme, ödemelerin yapılması ve bir yönetişim token’ı olarak kullanılır. TON, ayrıca Ekim ayının sonunda kurulan Fragment’te Telegram kullanıcı adlarını alıp satmak için de kullanılmaktadır.

İlginç bir şekilde Toncoin, FTX’in iflasının neden olduğu piyasa genelindeki krizin ortasında şu anda günlük, haftalık ve aylık grafiklerinde artış kaydeden nadir kripto paralardan biridir. Özellikle, şu anda günlükte yüzde 1,25 ve haftalıkta yüzde 19,49 yükselişle 1,70 dolardan işlem görüyor ve aylıkta yüzde 35,84’lük yükseliş söz konusu.

Bu yazının hazırlandığı sırada Telegram‘ın resmi token’ı 2.08 milyar dolarlık piyasa değerine sahipti. Bu da onu 26’nci en büyük merkeziyetsiz finans (DeFi) varlığı yapıyor.

Öte yandan Dogecoin, yüksek voaltiliteli bir hafta geçirerek 0,08542 dolardan el değiştiriyor. Gün içinde yüzde 2,67 düşen DOGE, önceki yedi güne kıyasla yüzde 3,76 yükseldi ve aylık grafikte yüzde 43,66’lık bir yükseliş kaydetti.