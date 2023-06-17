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  •   Bitcoin ve Altcoin’ler Risk Altında! Nam Salan Analist Bu 2 Nedenden Dolayı Piyasanın Çökmesini Bekliyor!

Bitcoin ve Altcoin’ler Risk Altında! Nam Salan Analist Bu 2 Nedenden Dolayı Piyasanın Çökmesini Bekliyor!

Özet

  • Kripto para analisti Pentoshi, Bitcoin'in yüzde 40'a varan bir düşüş ihtimaline karşı uyardı.
  • Bitcoin'in mevcut fiyat seviyesinden aşağı yönlü hareket etmesi durumunda 19 bin dolara kadar çekilmesini bekliyor.
  • Analist, Bitcoin'i ve altcoin'leri etkileyebilecek olumsuz 2 olumsuz faktör sıraladı: DoJ ve borsa endeksleri.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
15:41
17 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen ünlü kripto para analisti ve trader’ı Pentoshi, Bitcoin (BTC) akümüle olmaya devam ederken, en büyük kripto parada düşüş beklediğini belirterek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin’de Yüzde 40’ı Bulan Bir Düşüş İhtimaline Karşı Uyardı

Pentoshi olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, BTC’nin 25 bin dolar civarındaki kritik desteğini kaybetmesi halinde en büyük kripto paranın yüzde 40’ı bulan bir oranda düşmesini bekliyor. Analist, beklediği düşüşe ilişkin olarak “BTC’deki bu bölge, esasen son iki aydır görmek istediğim bir fiyatttı. Bitcoin fiyatı bunun altındaki aralığa düşecek olunursa geçmiştekine benzer bir fiyat hareketi görürüz; öncelikle 19 bin dolar 20 bin dolara ve ardından 22 bin dolar, 23 bin dolar aralığına sıralı bir hareket gelmesi kaçınılmaz olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında Bitcoin‘in güvenli bölgeye geçebilmesi için 30 bin doların üzerine çıkması gerektiği görülüyor.

Bitcoin’i ve Altcoin’leri Vurabilecek Olumsuzlukları Sıraladı

Pentoshi’ye göre Bitcoin, bir sonraki düşüşün önünü açabilecek birden fazla olumsuz rüzgarla karşı karşıya. Analist, bu noktada ilk neden olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘e dava açmasının ardından sıranın ABD Adalet Bakanlığı‘nda (DOJ) olabileceği ihtimaline dikkat çekti. Ayrıca, ABD borsalarının son birkaç hafta içinde toparlandıktan sonra bir düşüşle karşı karşıya kalabilecekleri ve bu düşüşün Bitcoin’i ve kripto para piyasasının geri kalanını aşağı çekebileceğini belirterek şunları söyledi:

Kripto para piyasası çoğunlukla gelir üretilmiyor oluşu, kar eden ya da hizmet sunan şirketlerin olmaması, 401Ks/ETF’lerinin olmamasından zarar gördü, görmeye de devam ediyor. Belirsizlik nedeniyle büyük yatırımcılar herhangi bir kripto paraya yatırım yapmak istemiyorlar ve tüm bunlar bir araya gelmesi piyasadaki zayıflığı açıklıyor. Tepedeki kara bulutlardan birisi de DoJ ki bu kara bulutun piyasanın üzerine çökmesi ihtimali oldukça çok yüksek. Hatta bence neredeyse kesin. Ayrıca S&P 500 endeksi/Nasdaq’ın da zirveye ulaşmış olma ihtimali de önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

S&P 500‘i ayrıntılı bir şekilde inceleyen Pentoshi, borsa endeksinin önümüzdeki birkaç hafta içinde önemli bir direnç bölgesine gelmiş olmasından dolayı düşebileceğini ifade ederek “Bence önümüzdeki birkaç hafta içinde 4 bin 300 seviyesine doğru geri çekilecek. Artık yorgunluk belirtileri gösteriyor gibi.” dedi.

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