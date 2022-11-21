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Bitcoin ve Altcoin Fiyat Tahmini! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto para yatırımcılarını bundan sonra neler bekliyor? Kripto paralar bugünlerde neden amansızca düşüyor?
17:40
21 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım ayı da kripto paralar için iyi geçmedi ve yılın diğer aylarının çoğun olduğu gibi aşırı satışlar gördük. Bu yıl yaşananlar gerçekten can sıkan cinsten ve felaketlerin ardı arkası gelmiyor. Bitcoin de birçok on-chain metrikte ilklere imza atıyor. Kırılmaz denilen destekler kırılıyor, dip seviyenin altına inen on-chain veriler herkesi şaşırtıyor ve çok daha fazlası.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

FTX iflas kararı aldığı sırada birilerinin aklına kendilerince harika bir fikir geldi. Borsayı muhtemelen içeriden birileri (herkes SBF olduğunu düşünüyor) soymaya başladı. Zaten müşteri varlıklarını karşılayamayacak rezervlerin neredeyse 500 milyon dolarlık kısmı böylece hortumlandı. Ardından kripto paralar düşmeye başladı. Saldırgan sonrasında varlıkları Ethereum’a dönüştürmeye başladı. Herkes tornado cash üzerinden izini kaybettirmek için bunu yaptığını düşündü. Bugünlerde ise hacker elindeki ETH varlıkları renBTC’ye çeviriyor ve ardından Bitcoin ağına aktarıyor. Tüm bunların 10 günde yaşanmış olması ilginç.

Kripto para yatırımcıları ise saldırganın elinde satışa hazır yaklaşık 185 milyon dolarlık Ether olmasından ötürü panikle satışlara devam ediyor. Çünkü saldırgan elindekileri önce renBTC ardından BTC yapıp taşıyor. Tüm olumsuzluklar bununla sınırlı değil, en büyük kripto şirketleriyle ilgili de can sıkan gelişmeler var. Grayscale rezervlerini açıklamıyor ve Genesis 1 milyar dolarlık acil krediye ihtiyaç duyuyor. Eğer krediyi bulamazsa elindeki 1 milyar dolarlık kripto parayı satması gerekecek. Ayrıca dün G20 liderleri kripto paraların acil ve sıkı biçimde regüle edilmesi çağrısında bulundu. Ve daha onlarca olumsuz gelişme.

Bitcoin ve Altcoin Tahmin

Şimdi bir iyi bir de kötü haberim var. Kurumsallar kripto para fonlarına bugünlerde ciddi para sokuyor. Kötü olansa short yönlü çalışan ETF’leri alıyorlar. BTC ve ETH fiyatları haftalık desteği tekrar ziyaret ederek düşmeye devam ediyor. Kripto paraların kümülatif değeri 800 milyar doların altına düştü. Önceki boğanın zirvesi 750 milyar dolar civarıydı ve bu kadar fazla altcoin yoktu. Bununla birlikte, toplam kripto piyasası hacmi %51,9 artarak 61,34 Milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı yaklaşık iki haftadır nispeten dar bir aralıkta hareket ediyor. Bu konsolidasyonun ortasında, fiyat üç kez 16.000 doların altına indi.

Bununla birlikte, satıcıların baskısı devam ederse, satıcılar hakim düşüş trendini uzatmak için fiyatı 14.800 dolar seviyesine kadar çekebilir. Bunun için 16.000 dolar altında saatlik kapanışa ihtiyaç var. Bu durum altcoinlerin mevcut fiyatlarından %50 daha düşebileceği anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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