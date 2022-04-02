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Bitcoin Nisan Beklentileri: BTC’de Güçlü Sinyaller!

Lider kripto Bitcoin’de (BTC) 47.000 dolarlık önemli seviye şu analistler için takip edilmesi gereken ilk seviye olarak karşımıza çıkıyor. 
18:00
2 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta önemli bir yükseliş grafiği çizdikten sonra Nisan ayını, yıllık açılışın yapıldığı seviyelerde açmış gibi görünüyor. 47.000 dolarlık önemli seviye şu analistler için takip edilmesi gereken ilk seviye olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin Nisan Beklentileri

Cointelegraph Markets Pro ve TradingView’den elde edilen veriler, uzun vadeli destekte net bir sıçramanın ardından BTC/USD paritesinin Cumartesi günü 46.600 dolar civarında olduğunu gösterdi. Parite Cuma günü yaklaşık 44.300 dolara kadar düştü, yine de bu düşüş derinleşmedi ve boğalar kontrolü ele alarak fiyatı 46.000 dolar üzerine taşıdı.

Piyasanın popüler analistlerinden olan Michaël van de Poppe, desteklerin tekrara test edildiğini ve burada olumlu hamleler olduğunu, bu sebeple de BTC’nin 50.000 doları test etme şansının yüksek olduğunu dile getirdi.

Van de Poppe Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, “Bitcoin için kritik bir alan, yukarı doğru devam etmesi muhtemel görünüyor.” sözlerini kullandı.

Cointelegraph’a katkıda bulunan Michaël van de Poppe için, yeni çevrilen desteğin teyit edilmesi niyetiyle, 50.000 dolarlık bir saldırı olasılığı vardı. 45 bin dolarlık aralığı tekrar ziyaret edersek bunun bir zayıflık işareti olacağını düşünüyorum ve 40 bin dolarlık alana tekrar gidebiliriz. Bitcoin bunu yapmazsa, önümüzdeki hafta 50 bin doları görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin Güçleniyor Mu?

Popüler stock-to-flow modelinin kurucusu olan PlanB ise Bitcoin’in göreceli güç endeksi (RSI) göstergesinin güçlü olduğunu ifade ediyor. RSI’in güçlenmesi ise BTC fiyatında yukarı yönlü hamlelerin gelebileceği yorumlarının yapılmasını sağlıyor.

Analistlere göre, zaman içinde büyük getirileri garanti etmek için ne zaman yatırım yapılması gerektiğine dair bir gösterge sunan Rezerv Riski de güçlü alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Rezerv Riski, yükseliş eğilimi belirtileri gösterirken, son fiyat artışlarının uzun zamanda devam edeceği yönünde de sinyaller veriyor.

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