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Bitcoin Madencilik Gelirleri Yeniden Yükselişte: İşte Son 30 Günün Verileri!

Blockchain.com'dan elde edilen güncel verilere göre 2022 yılında kaydedilen önemli düşüşlerin ardından Bitcoin madencilik gelirleri, son 1 ayda yeniden toparlanmaya başladı.
10:38
13 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Halihazırda düşüşte olan kripto para piyasası, TerraUSD çöküşü ve bazı kripto şirketlerinin yaşadığı likidite sorunları gibi sebeplerle oldukça güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte 17.600 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dolayısıyla Bitcoin madencilik gelirlerinde de önemli bir düşüş yaşandı. Ancak Blockchain.com’dan elde edilen verilere göre dolar cinsinden Bitcoin madencilik gelirleri, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde yeniden önemli bir yükseliş kaydetti.

Bitcoin Madencilik Gelirlerindeki Artış

TerraUSD çöküşü ve ardından bazı kripto şirketlerinin karşı karşıya kaldığı likidite sorunları gibi nedenlerden ötürü hazlihazırda düşüşte olan kripto para piyasası, 2022 yılı içerisinde oldukça güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte 17.600 dolar seviyelerine kadar geriledi ve çoğu kripto para birimi, oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti. Dolayısıyla dolar cinsinden Bitcoin madencilik gelirleri de 2022’de önemli bir düşüş yaşadı. Ancak güncel veriler, madencilik gelirlerinde son 1 aylık zaman dilimi içerisinde yeniden toparlanmaya işaret etti. Blockchain.com’dan elde edilen güncel verilere göre dolar cinsinden Bitcoin madencilik gelirleri, son 1 ayda önemli bir artış kaydederek 16,3 milyon dolardan 23,4 milyon dolara yükseldi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Hafta sonuna yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 24.700 dolar seviyelerini altı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 2.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,23 trilyon doları aştı. Ancak piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 270 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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