Bitcoin, yatırımcıları yormaya devam ederken madenciler için ise farklı ölçümler sonucunda yüksek değerler gelmeye devam ediyor.

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Dünya genelinde yaşanan son makroekonomik aşırılıkların ortasında Bitcoin, HODL eden yatırımcılar için neredeyse ürkütücü kabul edilebilecek sessiz bir duruş sergiledi. Bununla birlikte, hashrate ve birikimi yükselmeye devam etti. Peki bu BTC fiyatı için ne anlama gelebilir?

Bitcoin Yerinde Sayıyor

Bitcoin, Eylül ortasındaki fiyat düşüşünden bu yana 18.800 ila 20.200 dolar arasında dar bir aralıkta konsolide oluyor. Kripto para gibi değişken piyasalarda, benzer sessiz konsolidasyon dönemleri nadir olarak görülür.

Glassnode’un yayınladığı son verilere göre, mevcut BTC fiyat hareketinin hem çöküş öncesi Kasım 2018’e hem de ralli öncesi Mart 2019’a benzediğini görülüyor. Fiyat düşüşlerine rağmen madencilik ve birikim istatistiklerinde gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Şimdi bunun ağın sağlığı için ne anlama geldiğini inceleyelim.

Bitcoin Hashrate’ten Yeni ATH

Geçtiğimiz hafta Bitcoin hash hızı saniyede 242 exahash ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin’in uzun vadeli, daha yavaş hash oranının bir kez daha daha hızlı şerit tarafından geçildiğinden yapılan açıklamalarda bahsedildi. Bu da Ağustos ayı sonlarında madencilik koşullarının iyileştiğine işaret ediyor.

Bu süre zarfında fiyatta büyük bir artış görülmediğinden, hashrate’deki artış muhtemelen daha verimli madencilik donanımı ve genel olarak çalışan daha fazla madencilik teçhizatından kaynaklanıyordu.

Tarihsel olarak, bu hash şeridi hareketli ortalama değişimleri fiyat artışlarından önce gelmişti. Tarihsel olarak, hash oranı düştüğünde ve daha sonra toparlandığında, büyük BTC fiyat dipleri yapılmıştır.

Fiyat Dibe Vurdu Mu?

Hashrate dışında, Bitcoin birikim seviyeleri de 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. CryptoQuant verileri, 6 aylık ve daha eski Bitcoin’lerin şu anda gerçekleşen değerin %74’ünü oluşturduğunu gösteriyor. Bu oran 2019 ve 2015 dip seviyelerinde sırasıyla %70 ve %77 seviyesindeydi.

Son olarak, bu döngüde ilk kez, kayıptaki arz yüzdesi %50 seviyesine ulaştı. CryptoQuant verileri, önceki döngüler sırasında fiyat diplerinin normalde kayıptaki arz yüzdesi %50 veya daha fazlasına ulaştığında meydana geldiğini göstermekte.

Mevcut veriler, günlük grafikte %52, haftalık grafikte (7DMA) %50,4 ve aylık grafikte (30DMA) %48 ile en yüksek kayıp yüzdesini göstermekte. Pek çok ölçüm BTC’nin dibe yakın olması gerektiğini düşündürse de, genel momentum muhtemelen makroekonomik koşulların yanı sıra Nasdaq ve S&P 500 ile korelasyonuna bağlı olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.