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Bitcoin ve kripto piyasasında son birkaç gündür ayıların güçlü bir etkisi oldu. Kripto varlıklarının çoğunun fiyatları beklentilerin ötesinde aşağı yönlü hareket ettiriyordu. Buna ek olarak, FTX borsasının çöküşü nedeniyle tüm piyasada bir düşüş yaşanıyordu.

Son olayların sonucu kripto alanında daha fazla şüphe uyandırdı. Bitcoin sert bir şekilde düştü ve 23 haftanın başında 16 bin doların altına indi. Ancak, altcoinler düşüş eğiliminde kalmadı. Varlıkların birçoğu kritik direnç seviyelerinin altına inerek kripto piyasasında potansiyel bir derin düşüşün ortaya çıkacağına işaret etti.

Piyasada Düşüş

Sürekli düşüşün ardından, kripto piyasası sadece iki gün içinde yaklaşık 60 milyar dolar kaybetti. Bu da kümülatif piyasa değerinin 800 milyar doların altına düşmesine neden oldu. Değer, yazım zamanında 785,71 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da son 24 saat içinde %1,53’lük bir düşüşe işaret ediyor.

FTX fiyaskosundan bu yana geçen iki hafta boyunca kripto piyasası yaklaşık 300 milyar dolar kaybetti. Bu da piyasa değerini 1 trilyon dolarlık önemli bölgeden aşağıya düştü.

Bitcoin’in performansı, gerileyen kripto piyasasında daha az etkileyici oldu. Bitcoin geçen hafta boyunca 17 bin dolar bölgesindeki sınırlamayı aşmayı başaramadı. Dalgalanmanın olmadığı hafta sonu, iki gün üst üste 16.6000 dolar civarında durgunlaştığı için bu bölge token için baskılayıcı oldu.

Pazartesi günü, token fiyatı 16 bin dolara düştüğü için Bitcoin için farklı bir boyuta işaret etti. Yavaş yavaş, BTC aşağı doğru hareket ederek nihayet iki yılın en düşük seviyesi olan 15.660 dolara ulaştı.

Bir blockchain analiz firması olan Glassnode, Bitcoin’in mevcut fiyatının balinalar için gerçekleşmemiş kayıplara neden olduğunu bildirdi. Bu yazının yazıldığı sırada ise BTC’de küçük bir yükseliş gözlemlendi ve fiyat 16,500 dolardan işlem görüyor ve bu da bir büyümeye işaret ediyor. Piyasa değeri 308,23 milyar dolar ve altcoinler üzerindeki hakimiyeti %38,69.

Altcoinler Kötü Trendin İçinde Sıkıştı

Altcoinler için de durum farklı değil. Ethereum mevcut durumdan zarar gördü. Geçtiğimiz 48 saat, Ethereum için değer kaybına sahne oldu. Ethereum Pazar günü 1.200 dolar seviyesinin biraz üzerinde olmasına rağmen, token Pazartesi gününden bu yana düşüşteydi.

ETH, 22 Kasım’da erken işlem saatlerinde 1.100 doların altına inerek son birkaç haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum 1.161 dolar civarında yatay seyrediyor.

Daha küçük günlük düşüşlere sahip diğer altcoinler arasında Cardano, Binance Coin, Polygon, Dogecoin, Tron, Shiba Inu ve Polkadot yer alıyor. Ancak, Chainlink ve Litecoin piyasadaki düşüş eğilimine rağmen bazı kazançlar kaydetti. İki token son 24 saat içinde %3’e varan bir artışa tanık oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.