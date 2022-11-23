Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?

Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Geçtiğimiz Günlerde Yaşanan Düşüş Piyasayı Nasıl Etkiledi?

Kripto paraların güne yükselişle başlaması piyasada olumlu bir hava yaratmışken geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüş piyasayı eritti.
08:27
23 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ve kripto piyasasında son birkaç gündür ayıların güçlü bir etkisi oldu. Kripto varlıklarının çoğunun fiyatları beklentilerin ötesinde aşağı yönlü hareket ettiriyordu. Buna ek olarak, FTX borsasının çöküşü nedeniyle tüm piyasada bir düşüş yaşanıyordu.

Son olayların sonucu kripto alanında daha fazla şüphe uyandırdı. Bitcoin sert bir şekilde düştü ve 23 haftanın başında 16 bin doların altına indi. Ancak, altcoinler düşüş eğiliminde kalmadı. Varlıkların birçoğu kritik direnç seviyelerinin altına inerek kripto piyasasında potansiyel bir derin düşüşün ortaya çıkacağına işaret etti.

Piyasada Düşüş

Sürekli düşüşün ardından, kripto piyasası sadece iki gün içinde yaklaşık 60 milyar dolar kaybetti. Bu da kümülatif piyasa değerinin 800 milyar doların altına düşmesine neden oldu. Değer, yazım zamanında 785,71 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da son 24 saat içinde %1,53’lük bir düşüşe işaret ediyor.

FTX fiyaskosundan bu yana geçen iki hafta boyunca kripto piyasası yaklaşık 300 milyar dolar kaybetti. Bu da piyasa değerini 1 trilyon dolarlık önemli bölgeden aşağıya düştü.

Bitcoin’in performansı, gerileyen kripto piyasasında daha az etkileyici oldu. Bitcoin geçen hafta boyunca 17 bin dolar bölgesindeki sınırlamayı aşmayı başaramadı. Dalgalanmanın olmadığı hafta sonu, iki gün üst üste 16.6000 dolar civarında durgunlaştığı için bu bölge token için baskılayıcı oldu.

Pazartesi günü, token fiyatı 16 bin dolara düştüğü için Bitcoin için farklı bir boyuta işaret etti. Yavaş yavaş, BTC aşağı doğru hareket ederek nihayet iki yılın en düşük seviyesi olan 15.660 dolara ulaştı.

Bir blockchain analiz firması olan Glassnode, Bitcoin’in mevcut fiyatının balinalar için gerçekleşmemiş kayıplara neden olduğunu bildirdi. Bu yazının yazıldığı sırada ise BTC’de küçük bir yükseliş gözlemlendi ve fiyat 16,500 dolardan işlem görüyor ve bu da bir büyümeye işaret ediyor. Piyasa değeri 308,23 milyar dolar ve altcoinler üzerindeki hakimiyeti %38,69.

Altcoinler Kötü Trendin İçinde Sıkıştı

Altcoinler için de durum farklı değil. Ethereum mevcut durumdan zarar gördü. Geçtiğimiz 48 saat, Ethereum için değer kaybına sahne oldu. Ethereum Pazar günü 1.200 dolar seviyesinin biraz üzerinde olmasına rağmen, token Pazartesi gününden bu yana düşüşteydi.

ETH, 22 Kasım’da erken işlem saatlerinde 1.100 doların altına inerek son birkaç haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum 1.161 dolar civarında yatay seyrediyor.
Daha küçük günlük düşüşlere sahip diğer altcoinler arasında Cardano, Binance Coin, Polygon, Dogecoin, Tron, Shiba Inu ve Polkadot yer alıyor. Ancak, Chainlink ve Litecoin piyasadaki düşüş eğilimine rağmen bazı kazançlar kaydetti. İki token son 24 saat içinde %3’e varan bir artışa tanık oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Altcoinler Son Durum; Solana, Ethereum, Cardano, Avax Coin Yorumları!
Altcoinler Son Durum; Solana, Ethereum, Cardano, Avax Coin Yorumları!
Dikkat! Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: SOL ve 3 Altcoin Dibi Boylayacak!
Dikkat! Bitcoin Çöküşünü Bilen Analist Uyardı: SOL ve 3 Altcoin Dibi Boylayacak!
Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!
Fırsat Zamanı! Tecrübeli Analist: 3 Fan Token İnanılmaz Yatırım Fırsatı Sunuyor!
Son Dakika! Eski FTX CEO’sundan Mektup Geldi! Yazıyor, Yazıyor! İşte İflasın Nedeni
Son Dakika! Eski FTX CEO’sundan Mektup Geldi! Yazıyor, Yazıyor! İşte İflasın Nedeni
Sonunda! Terra Classic Sözünü Yerine Getirdi: Kemerlerinizi Bağlayın!
Sonunda! Terra Classic Sözünü Yerine Getirdi: Kemerlerinizi Bağlayın!
Son Dakika! Binance’tan Heyecan Yaratan Altcoin Duyurusu! İşte Detaylar!
Son Dakika! Binance’tan Heyecan Yaratan Altcoin Duyurusu! İşte Detaylar!
Dikkat! SHIB’in Başına Talih Kuşu Kondu! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Dikkat! SHIB’in Başına Talih Kuşu Kondu! Duyduklarınıza İnanamayacaksınız!
Çılgın Başkan Nayib Bukele’nin Şüphesi Yok! Bitcoin Almaya Devam!
Çılgın Başkan Nayib Bukele’nin Şüphesi Yok! Bitcoin Almaya Devam!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022