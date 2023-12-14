Bitcoin’de Düşüş Bekleyenler Dikkat! Bu 3 Sinyal Ayıları Üzecek!

Bitcoin‘in (BTC) bu yılki yüzde 150’lik dikkat çekici yükselişi, öğrenilen ilk bilgi parçasına çok fazla güvenme eğilimi gösterildiğini ortaya koyan sabitleme önyargısındaki bazı yatırımcılar arasında endişe yarattı. Son veya ilk verilere çok fazla güvenmeye dayanan bir önyargı olan sabitleme önyargısı, özellikle de 2022’deki sert ayı piyasasından dolayı sabitleme önyargısına kapılan yatırımcılarda fiyatın düşeceği beklentisine yol açtı.

3 Önemli Zincir İçi Göstergeye Göre Bitcoin Henüz Aşırılık Noktasında Değil

Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen geleneksel finans yatırımcıları, geleneksel varlıkların bir yıl içinde nadiren iki katına çıktmalarından dolayı daha düşük fiyatları bekleyerek sabitleme önyargısına duyarlı olma eğilimindedirler. Ayrıca yatırımcılar, kazanan işlemlerden erken çıkmalarına ve zarardaki işlemleri daha uzun süre tutmalarına yol açan bir davranış olan kayıptan kaçınma eğilimindedir.

Bu bilişsel önyargıların aksine Bitcoin’in üç temel zincir içi gösteresi olan Puell Multiple, MVRV Z-Score ve Mayer Multiple en büyük kripto paranın fiyatının aşırı yükselmediğini ve 2024 yılında rallisine devam edebileceğini ortaya koyuyor.

Günlük BTC ihraç değerini 365 günlük hareketli ortalamaya bölünmesiyle hesaplanan Puell Multiple göstergesi şu anda 1,53 seviyesinde. 4 seviyesinin üzerindeki kırmızı bölgenin oldukça altında olan göstere daha fazla yükselişe işaret ediyor. Uzmanlar göstergenin Bitcoin’in Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasının ardından konsolidasyon bölgesine girebileceğini değerlendiriyor.

Bir diğer önemli zincir içi gösterge olan ve Bitcoin’in piyasa değerinin gerçeğe uygun değerinden kaç standart sapma farklı olduğunu gösteren MVRV Z-Score göstergesi ise 1,6 seviyesinde bulunarak en büyük kripto paranın aşırı yükseldiğini gösteriyor. Tarihsel olarak, 8’in üzerindeki MVRV Z-Score aşırı yüksek fiyata işaret ederken, negatif değerler iskontolu fiyatlara işaret etmektedir.

Bitcoin’in piyasa fiyatı ile 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) arasındaki farkı ölçen Mayer Multiple göstergesi ise 1,404 seviyesinde bulunarak Bitcoin’in aşırı alımda olarak değerlendirilmeden önce yükselebileceğini gösteriyor. Bilindiği üzere 200 günlük SMA, uzun vadeli trendlerin belirlenmesinde önemli bir göstergesidir.

Göstergelerin Verdiği Yükseliş Sinyali ve Blok Ödülü Yarılanması

Sabitleme önyargısına ve kayıptan kaçınma eğilimlerine rağmen Blockchain aktivitesine, madenci akışlarına ve hareketli ortalamalara dayanan Puell Multiple, MVRV Z-Score ve Mayer Multiple zincir içi göstereleri, Bitcoin’in fiyatının aşırı yüksek olduğu inancına karşı çıkıyor.

Puell Multiple’ın blok ödülü yarılanması sonrası konsolidasyon bölgesine girme ihtimali ve Z-Score’un fiyatın henüz aşırı yükselmediğine işaret ediyor oluşu olumlu bir görünüme işaret ediyor. Mayer Multiple’ın ise Bitcoin’in teknik analizde önemli bir ölçüt olan 200 günlük SMA’sına göre aşırı alım seviyelerine ulaşmadan önce yükselmek için yeri olduğunu göstermesi bu durumu pekiştiriyor.

Şu an itibariyle veriler, bazı yatırımcıların Bitcoin’i fiyatının aşırı yükseldiği algısına kapılmasına yol açabilecek bilişsel önyargılara meydan okuyarak daha fazla yükseliş potansiyelinin masada olduğunu gösteriyor. Şu anda Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki blok ödülü yarılanması, Bitcoin’in gelecekteki performansını değerlendirirken dikkate alınacak önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.