Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin Düşerken Balinalar Bu Altcoin’e Koştu!

Bitcoin ve altcoin'lerin büyük çoğunluğu değer kaybederken balinaların açık bir şekilde desteklediği altcoin yaptığı çıkışla dikkat çekiyor.
10:00
22 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para balinalarının davranışlarında geçen hafta büyük bir değişiklik gözlemlendi. Bu değişimle birlikte balinaların uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesi öncesinde dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum’u (ETH) destekledikten sonra şimdi Ripple’ın XRP’sine odaklandıkları görülüyor.

Balinalar Ethereum’dan Uzaklaşıyor

Geçen hafta The Merge güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından ETH fiyatı sert düştü ve en büyük altcoin bir haftada yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. ETH, yazım sırasında 154.2 milyar dolarlık piyasa değeri ile günlükte yüzde 4,53 düşüşle bin 270 dolardan işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcı Santiment’e göre, büyük Ethereum cüzdanlarının sahipleri The Merge güncellemesinin ardından altcoin‘e olan ilgilerini büyük oranda kaybetti:

15 Eylül’deki Ethereum Merge büyük adreslerdeki davranışlarda değişime neden oldu. Proof of Stake’e geçişten bu yana geçen 6 gün içerisinde bin ila 10 bin arasında ETH tutan adresler varlıklarının yüzde 2,24’ünü sattı. 100 ila bin arasında ETH tutan adresler ise varlıklarının yüzde 1,41’ini sattı.

ETH‘deki satışların kripto para piyasalarının geri kalanından daha şiddetli olduğu görülüyor. Altcoin’lerin büyük çoğunluğu haftalık bazda tek haneli yüzdelerde kayıplar verirken, ETH fiyatı yüzde 20’den fazla düşmüş durumda. Öte yandan kripto para piyasalarındaki negatif akıntıya karşı işlem gören bir altcoin var: Ripple’ın ihraç ettiği XRP.

Balinaların Koştuğu Altcoin

Geçen hafta boyunca, haftalık grafiklerde yüzde 20 yükselen Ripple’ın XRP‘si güçlü satın alım baskısıyla karşı karşıya. XRP, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 2,26, haftalıkta kaydettiği yüzde 25,42 yükselişle ve 20.8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0,4213 dolardan alınıp satılıyor. Fiyattaki son yükseliş XRP’nin ihraççısı Ripple‘ın ABD’li düzenleyici SEC’in açtığı davada olası bir anlaşmaya sıcak baktığı haberlerinin ardından geldi.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre, XRP fiyatı geçen hafta yüzde 17 yükselirken, Bitcoin yüzde 5, Ethereum yüzde 16 düştü. Veri sağlayıcısına göre XRP’nin bu yükselişi, Ripple ve SEC arasındaki devam eden yasal savaş ve esas olarak yatırımcıların altcoin’e dönük iyimser yaklaşımının yüksek balina hareketliliği ile tetiklenmesinin bir sonucu.

XRP dışındaki çoğun altcoin’in yanı sıra, Bitcoin de geçen hafta yüzde 7 düşerek güçlü bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed), yükselen enflasyonla mücadele için 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından BTC fiyatı yeni haftada 19 bin doların altına, 18 bin 125 dolara kadar düştü. Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,27 düşüşle 18 bin 827 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
SHIB’in Rakibi Meme Coin Beklenen Duyuruyu Yaptı: Bu Tarihe Dikkat!
SHIB’in Rakibi Meme Coin Beklenen Duyuruyu Yaptı: Bu Tarihe Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5000 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022