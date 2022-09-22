Bitcoin ve altcoin'lerin büyük çoğunluğu değer kaybederken balinaların açık bir şekilde desteklediği altcoin yaptığı çıkışla dikkat çekiyor.

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Kripto para balinalarının davranışlarında geçen hafta büyük bir değişiklik gözlemlendi. Bu değişimle birlikte balinaların uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesi öncesinde dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum’u (ETH) destekledikten sonra şimdi Ripple’ın XRP’sine odaklandıkları görülüyor.

Balinalar Ethereum’dan Uzaklaşıyor

Geçen hafta The Merge güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından ETH fiyatı sert düştü ve en büyük altcoin bir haftada yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. ETH, yazım sırasında 154.2 milyar dolarlık piyasa değeri ile günlükte yüzde 4,53 düşüşle bin 270 dolardan işlem görüyor. Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcı Santiment’e göre, büyük Ethereum cüzdanlarının sahipleri The Merge güncellemesinin ardından altcoin‘e olan ilgilerini büyük oranda kaybetti:

15 Eylül’deki Ethereum Merge büyük adreslerdeki davranışlarda değişime neden oldu. Proof of Stake’e geçişten bu yana geçen 6 gün içerisinde bin ila 10 bin arasında ETH tutan adresler varlıklarının yüzde 2,24’ünü sattı. 100 ila bin arasında ETH tutan adresler ise varlıklarının yüzde 1,41’ini sattı.

ETH‘deki satışların kripto para piyasalarının geri kalanından daha şiddetli olduğu görülüyor. Altcoin’lerin büyük çoğunluğu haftalık bazda tek haneli yüzdelerde kayıplar verirken, ETH fiyatı yüzde 20’den fazla düşmüş durumda. Öte yandan kripto para piyasalarındaki negatif akıntıya karşı işlem gören bir altcoin var: Ripple’ın ihraç ettiği XRP.

Balinaların Koştuğu Altcoin

Geçen hafta boyunca, haftalık grafiklerde yüzde 20 yükselen Ripple’ın XRP‘si güçlü satın alım baskısıyla karşı karşıya. XRP, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 2,26, haftalıkta kaydettiği yüzde 25,42 yükselişle ve 20.8 milyar dolarlık piyasa değeri ile 0,4213 dolardan alınıp satılıyor. Fiyattaki son yükseliş XRP’nin ihraççısı Ripple‘ın ABD’li düzenleyici SEC’in açtığı davada olası bir anlaşmaya sıcak baktığı haberlerinin ardından geldi.

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment’e göre, XRP fiyatı geçen hafta yüzde 17 yükselirken, Bitcoin yüzde 5, Ethereum yüzde 16 düştü. Veri sağlayıcısına göre XRP’nin bu yükselişi, Ripple ve SEC arasındaki devam eden yasal savaş ve esas olarak yatırımcıların altcoin’e dönük iyimser yaklaşımının yüksek balina hareketliliği ile tetiklenmesinin bir sonucu.

XRP dışındaki çoğun altcoin’in yanı sıra, Bitcoin de geçen hafta yüzde 7 düşerek güçlü bir satış baskısı ile karşı karşıya kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed), yükselen enflasyonla mücadele için 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından BTC fiyatı yeni haftada 19 bin doların altına, 18 bin 125 dolara kadar düştü. Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,27 düşüşle 18 bin 827 dolardan işlem görüyor.