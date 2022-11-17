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  •   Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!

Bitcoin Dibe Bu Altcoin Zirveye Gidiyor! Kaosun Kazananına Dikkat!

Kripto para yatırımcıları kayıplarını azaltmak için bu altcoine yöneliyor ancak daha büyük kayıplarla karşılaşabilirler.
13:50
17 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Peki sürekli yükseliş devam eder mi? Kripto paralarda bunu görmedik ve yatırımcıların en azından orta vadede dikkatli olması gerekiyor. Bitcoin’in aşırı düşüş yaşadığı ve piyasayı dibe doğru çektiği zamanlarda birkaç altcoin bu kaostan sıyrılır ve kazanç fırsatları kovalayan yatırımcılar kendi mini boğalarını burada yaşar. Peki ama bu ne kadar sürecek?

TWT Token Yorum

Önde gelen bir analiz firması, orta ölçekli altcoinin yedi gün içinde %143 oranında fırlamasının ardından Trust Wallet Token’ı yakından izliyor. TWT, kullanıcıların kripto varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayan gözetim dışı bir uygulama olan Trust Wallet’ın yerel varlığıdır. Daha önce birçok kez MetaMask, Coinbase Wallet ve Trust Wallet gibi alternatiflerin avantaj/dezavantajlarından bahsetmiştik. Binance CEO’sunun biz dahil tüm borsalardan varlıklarınızın bir kısmını merkezi olmayan cüzdanlara taşıyabilirsiniz açıklamaları TWT Tokenin fiyatını hızla yukarı çekti.

Santiment’e göre, TWT geçen hafta merkezi kripto borsası FTX‘in düşüşünden sonra büyük ilgi görmeye başladı ve bu da birçok yatırımcını kripto paralarını bu cüzdana taşıyor. TWT son birkaç gün içinde daha geniş kripto piyasalarından daha iyi performans göstermiş olsa da, analiz firması on-chain sinyallerin token için bir düzeltmenin yakın olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu söylüyor.

TWT Token Alınır Mı?

Santiment, TWT’nin zincir üzerindeki işlem hacminin “çok yüksek” olduğunu vurgulayarak, “orta vadeli bir soğuma döneminin” olasılık dahilinde olduğunu gösteriyor. Santiment ayrıca TWT’nin ağda gerçekleşen kârının “geniş bir marjla” tüm zamanların en büyük artışına tanık olduğunu söylüyor. Analiz firmasına göre, son veriler TWT’nin aşırı değerli olduğunu gösteriyor. Kazançlı daha fazla cüzdan olası bir geri çekilmede satış baskını kar topu gibi büyütebilir.

Santiment yeni kullanıcıların ağa girdiğini ve orta ölçekli altcoin’i biriktirdiğini belirtiyor.

“Ayrıca, orta ve büyük ölçekli TWT adreslerinin sayıca oldukça istikrarlı bir şekilde arttığını ve 10.000 ila 100.000 adres ve bir milyon ila 10 milyon adres gibi belirli katmanların geçtiğimiz hafta adres miktarını gerçekten artırdığını görebiliyoruz.”

Ufak bir hatırlatma yapalım Trust Wallet ekibi kendi internet sitesinde aşağıdaki duyuruyu yapıyor;

TWT Token ücretsiz olarak basılmış ve dağıtılmıştır. Token’ın fiyatı, bunları borsalarda takas eden kullanıcılara bağlıdır. Token’ın doğal değerinin ne olduğuna token sahipleri karar verir. Onları arkadaşınıza gönderebilir veya başka herhangi bir varlıkla takas edebilirsiniz. Bu bir BEP2 ve BEP20 tokenıdır, bu nedenle Binance Chain ekosistemini destekleyen herhangi bir cüzdan bu tokenı gönderebilir/alabilir. Token’ın fiyatı, ekibin odaklandığı bir konu değildir. Bunun yerine, Trust Wallet uygulamasını ve tokenin faydasını daha da geliştirmek için çalışıyoruz.”

Peki Trust Wallet nasıl kullanılır? Kılavuz yazımızdan inceleyebilirsiniz

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