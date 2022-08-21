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Bitcoin Çöküşlerini Öngören 2 Analistten Çarpıcı Açıklama: Sırada Ne Var?

Makroekonomideki belirsizlik devam ederken, kripto para piyasasının hangi yöne gideceğine dair belirsizlik de derinleşiyor.
22:30
21 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makroekonomideki belirsizlik devam ederken, kripto para piyasasının hangi yöne gideceğine dair belirsizlik de derinleşiyor.

Analistler, Bölünmüş Durumda

Bitcoin’in  (BTC) 2021 çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden stratejist, yaklaşık bir hafta içinde %15’in üzerinde düzeltme yaşamasına rağmen BTC’de iyimserliğini koruduğunu söylüyor. Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist, 124.000 Twitter takipçisine Bitcoin’in yükselen üçgen modelinde olduğunu ve ayı piyasasının son dönemlerinde bulunduğunu iddia etti. Analiste göre, mevcut durum 2018 dip seviyelerini yansıtıyor. Bu tarihi fraktal, ‘Fibonacci’ ile ölçülebilir. Uzmana göre, Bitcoin, düşüş sırasında önemli Fibonacci seviyelerini tutmaya devam ediyor. Teknik görünümün ralliye işaret ettiğini iddia eden analist, uzun vadede BTC’nin yeni zirvelere ulaşabileceğini vurguluyor. An itibariyle BTC, Dave the Wave’in 21.000 dolarlık kilit Fibonacci seviyesinin üzerinde yer alan 21.286 dolardan işlem görüyor.

Dave the Wave, BTC’de teknik görünümün iyi göründüğünü söylese de, diğer kripto analisti Smart Contracter aynı görüşü paylaşmıyor. Bitcoin için 2018 ayı piyasası dip eviyesini doğru bir şekilde tahmin eden kripto stratejist, BTC‘nin yeni bir kısır döngüye girmeye hazır olduğuna inanıyor. Analiste göre, mevcut temeller ve veriler, alarm veriyor. Bitcoin’in tekrar 17.000 seviyelerine düşebileceğini belirten analist mevcut seviyelerden BTC almayacağını ifade etti.

Risk, Devam Ediyor

Uzmanlar arasındaki genel görüş, Fed’in enflasyonu istenen seviyelere düşürüne kadar faiz artırımına devam edeceği. En önemli faktör de piyasada faiz artış oranı ve genel veriler üzerindeki belirsizliğin devam etmesi. Uzmanlara göre, kripto para piyasası hala olgunlaşma evresinde ve küresel ekonomide meydana gelen olaylardan önemli ölçüde etkileniyor. Bitcoin’in Nasdaq ile yüksek korelasyonu somut bir örnek. Geleneksel piyasalar resesyon riski yaşarsa, kripto para piyasası da bu felaketin içine sürüklenebilir.

Kripto piyasası, tıpkı geleneksel piyasa gibi, ekonomik kriz veya resesyon riskinden muaf değildir. Doğal olarak, bir resesyon sürecinde kripto piyasasında en çok etkilenenler, hem bireylersel hem de kurumsal yatırımcılar olacaktır. Ekonomik krizlerde, yatırımcılar arasında yüksek riskli yatırımlarını dengeleme eğilimi vardır. Bu yüzen, Fed‘in para politikası kripto sektörü için hala büyük risk teşkil ediyor.

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