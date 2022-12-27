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Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist 5 Altcoin Paylaştı: Asla Pişman Olmayacaksınız!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) bekleneni veremezken, önde gelen bir analist resesyon döneminde yatırım yapılması gereken 5 altcoin projesini paylaştı. 
17:20
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) bekleneni veremezken, önde gelen bir analist resesyon döneminde yatırım yapılması gereken 5 altcoin projesini paylaştı.

ATOM ve ALGO: Birçok Neden Var!

Kıdemli bir analist, resesyon sırasında yatırım yapılacak 5 altcoin projesini paylaştı. Uzman özellikle  Cosmos (ATOM) ve Algoranda (ALGO) dikkat çekiyor. Popüler analist Altcoin Daily ile yeni bir röportajda, Youtube kanalı Coin Bureau’nun  sunucusu, merkeziyetsiz paralel blockchain ağı Cosmos’un yüksek stake ödülleri ve güçlü geliştirme ekibi nedeniyle listesinde üst sıralarda yer aldığını söylüyor. Piyasada Guy olarak bilinen analist yaptığı açıklamada, “ATOM’a yatırım yapmak, akıllıca bir karar. Bence bu, harika bir proje. Cosmos’u seviyorum. Birlikte çalışabilirlik fikrini seviyorum. Bu sistemde gerçekten harika bir teknoloji var. Arkasında harika bir ekip var ve söylemeliyim ki, Cosmos’un arkasında da gerçekten iyi bir topluluk var. Şu anda ATOM’u stake etmenin inanılmaz getirileri var. ” ifadelrin kullandı.  Cosmos, an itibariyle  9.12 dolardan işlem görüyor.  Uzman daha  sonra Ethereum (ETH) rakibi Algorand’a işaret ediyor. Analist, ALGO’nun kendisini bir sonraki boğa döngüsü için güçlü bir konuma getirdiğini söyler.

Analist yaptığı açıklamalarda,’Algorand, bir sonraki boğa piyasası için gerçekten ilginç ve güçlü bir proje. Bence bu süre zarfında ekosisteminde gerçekten harika, gerçekten ilginç, gerçekten başarılı birçok projenin geliştiğini görebiliriz. ALGO, Ethereum  rakipleri arasında  iyi bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bence güncellemeler ALGO’yu gerçekten çok iyi konumlandırıyor. ALGO’nun arkasında pek çok gelişme ve güçlü bir topluluk var gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.  ALGO an itibariyle 0,170 dolardan işlem görüyor. Uzman ayrıca merkeziyetsiz veri depolama ağı Arweave’i (AR) de listesine dahil etti. Stratejist “Arweave gerçekten çok sevdiğim bir proje. Bence harika bir kullanım durumu var. Yine, harika teknoloji ve ekip. Bu yüzden bu temel ilkelerin çoğu iyimser olmamı sağlıyor” açıklamasını yaptı.  AR  an itibariyle 6.62 dolardan el değiştiriyor.

Aave, JUNO ve OSMO!

Guy ayrıca,  Osmosis (OSMO) veya JUNO (JUNO) projelerini de dikkat çekiyor.  Osmosis, katılımcıların likidite oluşturmasına ve blok zincirler arası iletişim (IBC) protokolü uyumlu olan kripto paraları sorunsuz bir şekilde alıp satmasına olanak tanıyan, Cosmos yazılım geliştirme kiti (SDK) üzerine kurulu otomatik bir piyasa yapıcı protokolüdür. JUNO ise Cosmos ekosistemi için zincirler arası akıllı sözleşme merkezi olarak hizmet etmek üzere tasarlanmış bir proof-of-stake blok zinciridir.

OSMO, an itibariyle 0,745 dolardan ve Juno ise 1,18 dolardan işlem görüyor. Son olarak Guy, popüler merkeziyetsiz finans (DeFi) borç verme ve borç alma platformu olan Aave‘yi (AAVE) listesine ekliyor.  Analist, “DeFi’nin  tekrar ivme kazanacağını düşünüyorum. Bence DeFi, bir sonraki boğa piyasasının kazananı olacak. AAVE gerçekten köklü bir projedir. Temeller,  yerinde. Ve bence kesinlikle piyasaya damga vuracak projelerden  biri, kesinlikle bu ayı piyasasından kurtulanlardan biri olacak.  AAVE an itibariyle  55.67 dolardan işlem görüyor.

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