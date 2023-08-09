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  •   Bitcoin (BTC) İçin Parti Vakti Yaklaşıyor: Uzman Kripto Para Analistinden BTC Tahmini

Bitcoin (BTC) İçin Parti Vakti Yaklaşıyor: Uzman Kripto Para Analistinden BTC Tahmini

Özet

  • - Bitcoin (BTC) son 24 saatte %2 yükselerek bazı borsalarda 30.000 dolar üzerine iğne attı; analistler ciddi bir yükselişin yaklaşmakta olduğunu ima ediyor.
  • - Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe ve diğer analistler, BTC'nin 29.799 doların üzerine çıkması halinde güçlü bir ralli beklediklerini belirtiyor; hedef ilk olarak 31.200 dolar, ardından 36.000 dolar.
  • - Piyasaya etkisi: olumlu
12:34
9 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bugün yeniden hareketli anlar yaşamaya ve yaşatmaya başladı. Son 24 saat içerisinde %2 yükseliş elde ederek bazı borsalarda 30.000 dolar üzerine iğne atan BTC için uzmanlardan ise “parti yaklaşıyor” yorumu geldi.

BTC, 7 günde nispeten yatay bir performans sergiledi ve aslında birçok yatırımcının yükseliş umutlarının azalmasına neden oldu. Buna rağmen 30.000 dolar üzerine yeniden iğne atılması oldukça olumlu karşılandı ve grafikler de buna yönelik kritik sinyaller veriyor.

BTC Fiyatında Parti Yakın

Michael van de Poppe, konu hakkında yaptığı açıklamada BTC için parti vaktinin yaklaştığını vurguladı. Poppe’nin grafiğine bakıldığında ise partinin başlayacağı fiyatın net olarak işaretlendiği görülebiliyor. Ünlü kripto para analisti, söz konusu grafikte BTC için 29.799 doların üzerine işaret ediyor ve bunun üzerinde ciddi bir yükseliş beklediğini ima ediyor. BTC bugün söz konusu bölgeye ve üzerine iğne atsa da kalıcı bir tutunma gerçekleşmedi.

BTC daha önce bu seviyenin üzerine çıkarak 32.000 dolara kadar iğne atmıştı. Poppe’nin bu seferki tahmini ve “parti” ifadesi ise çok daha güçlü bir ralliye işaret ediyor gibi gözüküyor. Bu yorumun altına kendi görüşünü ekleyen Mikbull Crpyot isimli analist de benzer görüşte olduğunu ortaya koydu.

Analist, 29.700 doların üzerinde yükselişin hız kazanacağını belirterek hedefin ilk başta 31.200 dolar, daha sonra ise 36.000 dolar olduğunu paylaştı.

BTC ve Altcoinler Hareketleniyor

Lider kripto para biriminin sadece bugünkü yükselişi bile milyonlarca dolarlık likidasyon yaşanmasına yol açtı. Bu likidasyonların artması ise özellikle 30.000 dolar bandı sonrasında hız kazanabilir. Böyle bir durumda short pozisyonların büyük bir fiyat kırılımı yaratması ve aşağı yönlü satış pozisyonu kalmaması ile fiyatın sert yükseliş yaşaması beklenebilir.

BTC yükselirken diğer kripto para birimleri de bundan faydalandı ve top 10 hareketlendi. Özellikle beşinci sıradaki XRP, 0,64 dolar seviyesine yükselerek kritik dirence geldi ve bunun üzerinde 0,81 dolar yeniden test edilebilir. Bir diğer yükseliş ile anılan kripto para ise %6,2 ile Solana (SOL) oldu ve altcoinler harekete geçti.

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