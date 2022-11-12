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ABD enflasyon rakamlarının artmasının ve kripto para piyasalarında bir tersine dönüşü tetiklemesi nedeniyle Bitcoin (BTC), son 24 saat içerisinde yaklaşık %5’in üzerinde bir toparlanma yaşadı.

Bitcoin’de Küçük Çaplı Artış

Ekonominin geleceği hakkında yenilenen iyimserlikle, yatırımcılar daha riskli varlıklara geri döndükleri belirtiliyor. Devam eden FTX olayları, Çarşamba günü bir fiyat düşüşünü tetikleyerek Bitcoin’i iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Ancak bugün genel olarak, kripto para piyasa değeri toparlandı. FTX ve enflasyona olan ilginin azaldığı görüldüğünden, piyasa değerine göre en iyi 20 kripto para biriminin çoğu için gün olumlu geçti. .

Bitcoin’in mevcut konumda fiyatı 17,183 dolar ve 24 saatlik işlem hacmi 62 milyar dolar seviyelerinde. 11 Kasım tarihinde BTC/USD paritesi küçük çaplı bir toparlanma yaşadı. Ancak FTX’in iflasını bildirmesinin ardından kazanımlarının çoğundan vazgeçerek son 24 saat içerisinde %1,5 oranının üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin’de Kritik Seviye

CoinMarketCap mevcut konumda 330 milyar dolarlık canlı piyasa değeri ile ilk sırada yer alıyor. Toplam 21.000.000 Bitcoin arzına ve 19.204.337 BTC dolaşım arzına sahip. Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 18.000 dolar seviyesini geri almak için 16.000 dolar destek seviyesinin üzerine çıktı. Ancak şu anda, dar bir işlem aralığında konsolide oluyor ve bu aralığın kırılması, fiyat hareketini daha fazla belirleyebilir.

BTC/USD paritesi 16.190 dolar seviyesinde ve %38,2 Fibonacci düzeltmesini tamamladığı öne sürüldü. Bitcoin’in 18.160 dolar seviyesinin üzerinde bir yükselişe geçişi kripto para biriminin fiyatını %61.8 Fib seviyesi olan 19.350 dolara kadar yükselmesine sebep olabilir. Ayrıca Bitcoin, 18.250 dolarlık %38,2 Fibonacci düzeltme seviyesinin üzerine çıkamazsa, 15.965 doların altına düşebileceği iddia ediliyor. Önde gelen bir teknik gösterge olan MACD alım bölgesine girerken, 50 günlük hareketli ortalama ve göreceli güç endeksi (RSI) satış bölgesinde kalıyor. Kapanış mumları 18.000 doların altına düşerse BTC, 16.000 dolar ve 15.850 destek bölgesine doğru düşüşe devam edebilir.