Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanının çoğu durağan seyirdeyken Etehreum (ETH) rakibi olarak gösterilen bir altcoin son 7 günde yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanının çoğu durağan seyirdeyken Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen bir altcoin son 7 günde yüzde 30’un üzerinde yükseldi.

Altcoin’in Büyük Çıkışı

Akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) küresel ölçeğe taşımayı amaçlayan Proof of Stake (PoS) Blockchain’i Casper Network (CSPR), son 7 günde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Bir hafta önce 0,035885 dolardan işlem gören ağın yerel varlığı CSPR, son 24 saatte kaydettiği yüzde 4’ün üzerinde yükselişle yazım sırasında 0,04603 dolardan işlem görüyor. CSPR, son 7 günde yaptığı çıkışla 0,0527 dolara kadar yükseldi.

CSPR, yazım sırasında 480.1 milyon dolar piyasa değerine göre en büyük 74’ncü kripto para. Altcoin‘de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 12 Mayıs 2021 tarihinde 1,33 dolarla kaydedildi. CSPR, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 96 altında işlem görüyor.

CSPR Neden Yükseldi?

Bu ayın başında, ağın arkasındaki Blockchain yazılım ve hizmet şirketi CasperLabs, Casper Blockchain için kurumsal düzeyde değiştirilemez token (NFT) standardı olan CEP-78’i yayınladı. Yeni NFT standardı, lansmanı duyuran basın açıklamasına göre, şirketlerin dağıtımın ardından token’ların üzerinde güncelleme yapılmasını sağlamak için tasarlandı. CasperLabs yetkilileri, ayrıca Casper’ın mutabakat protokolünü 2023’ün ilk çeyreğinde “Casper 2.0 “a yükseltme planını da duyurdu.

CasperLabs’ın baş teknoloji sorumlusu Medha Parlikar, yaptığı açıklamada “Casper halihazırda güncellemebilir akıllı sözleşmelere olanak tanıyan tek Blockchain’dir. Casper 2.0, Casper’daki her şeyin bir sözleşme olduğu ve sözleşmelerin hesapların tüm özelliklerine sahip olduğu (işlemler için ödeme yapma ve ağda pay sahibi olma dahil) daha güçlü bir özellik seti sunuyor. Bu, daha kullanıcı dostu bir kullanıcı deneyimi sağlayacak ve bir sonraki milyon kullanıcıyı Blockchain’e dahil etmeyi çok daha kolay hale getirecek.” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmeler, CSPR’nin büyük çıkış yapmasını, altcoin’e olan yatırımcı ilgisinin artmasına neden oldu.