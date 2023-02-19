Bitcoin'in de hafta içerisinde 25.000 dolar seviyelerine yaklaşması ile birlikte kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

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Son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydeden ve hafta sonuna yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre hafta içerisinde yeniden 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin (BTC), 25.000 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta boyu yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydederek 25.000 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de Bitcoin’deki yükselişin etkisiyle hafta içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.695 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise hafta içerisindeki yükselişin ardından 1 trilyon doları aştı. Öte yandan Filecoin (FIL), piyasadaki yükselişin de etkisiyle hafta içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %75’lik değer artışı kaydetti.

1 Haftada %75’lik Yükseliş

Filecoin (FIL), bu hafta kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte kripto para piyasasında haftanın öne çıkan kripto varlıklarından biri oldu. Hafta içerisinde ortalama %75’lik bir değer artışı kaydederek 8,8 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlayan FIL, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 7 günlük zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden altcoin’ler arasında birinci sırada yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.