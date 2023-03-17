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Bitcoin (BTC), ABD’nin en büyük bankalarından Silicon Valley Bank’ın iflası sonrası piyasanın güvenli araçlara yönelmesiyle başlayan yükselişini sürdürüyor. 2022’de Bitcoin’in dibe vurduğunu söyleyerek yeniden alım yaparak piyasaya giriş yaptığını ilen eden kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, BTC için umutlu konuştu. Analist, en büyük kripto paranın başlattığı yükselişi devam ettirmesini bekliyor.

“Bankaların İflası Bitcoin İçin Yükseliş Demek”

Anonim kripto para analisti DonAlt, son değerlendirmede videosunda ABD‘de bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların Bitcoin için bir yükseliş katalizörü olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mevcut makro arka plan göz önüne alındığında, ki bu temelde bankalara olan inancın şu anda yok olması anlamına geliyor, bir grup insan aslında 2008 tarzı bankacılık krizini tekrar yaşayacağımızı düşünüyor. Ben o grupta değilim ama bankacılık uzmanı da değilim. Bu yüzden benim için gerçekten önemli değil ki buna şüpheyle yaklaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse, ABD’de olduğu gibi bankacılık sektörüne bir dizi hükümet müdahalesi olacağını düşünüyorum. Bu, temelde kripto para piyasası için gerçekten yükseliş gibi bir şey. Temelde Bitcoin bunun için yaratıldı. Bitcoin 2008’deki küresel ekonomik krizin öfkesiyle doğdu. Satoshi Nakamoto o zamanlar her şeyin gelişme şekline çok ama çok kızgındı. Bitcoin bu yüzden yaratıldı. Ve aynı şeyin tekrar yaşanması açıkçası temelde yükseliş olacağı anlamına geliyor.

“Bankaların Peşi Sıra İflas Açıklaması Geçici Düşüşe Neden Olabilir”

Öte yandan DonAlt, bankalar için hükümetlerin kurtarma operasyonu için kollarını sıvamasının bir noktada kripto para piyasası üzerinde kısa vadede olumsuz bir etkisi olacağını ifade ederek yatırımcıları uyardı: