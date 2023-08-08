Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.800 doların üzerinde ve kritik 29.700 bölgesi aşıldı. Şimdi sırada daha büyük volatilite dönemi var. Kripto para piyasalarında sıkıcı sığ volatilite dönemine birçok kez şahit olduk. Yatırımcılar bu piyasada geçirdiği süreye bağlı olarak yaşanan durumla ilgili tecrübe edindi. Ve çoğu aslında bir sonraki aşamada ne olacağının farkında.

Altcoinler Neden Yükseldi

Genesis Trading’in alım satım ve satış müdürü Gordon Grant son Livepeer (LPT) ve Yield Guild Games (YGG) yükselişlerine dikkat çekti. Majör kripto paralarda volatilite eksikliği yaşanırken yatırımcıların bu tarz az ilgi gören altcoinleri dalgalandırmasının anlamlı olduğunu söylüyor.

Merkezi olmayan bir video yayın platformunun yerel tokenı olan Livepeer’in fiyatı geçtiğimiz hafta %33,9 artarken, geçtiğimiz gün %3 düşerek 5,35 dolara geriledi. CoinGecko’ya göre, Yield Guild Games (YGG) geçtiğimiz hafta %94’ün üzerinde bir artış gösterdikten sonra geçtiğimiz gün %75’lik bir satış gördü ve şu anda 0,35 dolar seviyesinde. Blockchain dedektifleri, DWF Labs’ın borsalara büyük miktarlarda YGG tokenı aktardığını ve bunun da bazı tokenları satmış olabileceklerini gösterdiğini belirtti.

Kenarda kalmış altcoinlerde büyük fiyat hareketleri gözlemlenirken Bitcoin tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Bitcoin’in fiyatı uzun süre 29.000 dolar seviyesinde sıkıştı.

Bitcoin Fiyatı Neden Artıyor

Sürdürülebilir olmayan sığ volatilite Gordon Grant tarafından ifade edildiği gibi kenarda kalmış altcoinlerin dalgalanmasına neden oldu. Ancak Bitcoin fiyat volatilitesi tarihi dip seviyelere her düştüğünde ardından büyük hareketler gördük. Şimdi yine aynısı oluyor. Makro cephede ve kripto haber akışında yaşanan gelişmeler bir yana BTC fiyatı sığ volatiliteden kurtulma evresine geçtiği için yükseliyor. Bu yükseliş eğer 29.500 doların sağlam bir desteğe dönüşmesini sağlayamazsa 27.500 ve 26.000 dolara kadar düşüşü tetikleyebilir. Ancak şimdilik yön yukarı görünüyor.

CCData raporuna göre, Temmuz ayında merkezi kripto borsaları spot ve türev işlem hacminde %12’lik bir düşüşle 2,36 trilyon dolarla yılın en düşük seviyesini görmüştü.

“İşlem hacimlerindeki düşüş, Bitcoin ve Ethereum‘un Temmuz ayı boyunca büyük ölçüde dar bir aralıkta işlem görmesiyle, büyük kripto varlıklarının fiyat hareketindeki dalgalanma eksikliğine bağlanabilir”

Bitfinex Alpha raporuna göre, Bitcoin’in “yaklaşan bir arz sıkıntısının eşiğinde olduğu vurgulanıyor.

“Son veriler, toplam Bitcoin arzının %69,2 gibi şaşırtıcı bir oranının bir yılı aşkın bir süredir dokunulmadan kaldığını ortaya koyuyor. Bitcoin arzının önemli bir kısmının hareketsiz kalması, piyasadaki mevcut arzın azalmasına yol açıyor.”

Bitfinex analistleri, artan taleple yan yana gelen bu doğal kıtlığın fiyatları yukarı çekme potansiyeline sahip olduğunu iddia etti.