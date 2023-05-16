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Dün tüm yatırımcıların merakla beklediği bir gelişme yaşanmıştı. 32 ETH altında stake işlemi gerçekleştiren kişilerin kullandığı platformda kilitlerin açıldığı müjdesi gelmişti. Lido platformu bunu gerçekleştirmesinin ardından gözle görülür bir fiyat yükselişi de LDO’da yaşanmıştı ve onu haftanın en çok kazanan hacimli altcoin’lerinden birisi yapmıştı.

Sansasyonel Platform Rapor Açıkladı

Bundan yaklaşık 2 saat önce son zamanların en sansasyonel raporlarını yayınlamasıyla tanınan Arkham platformundan yeni bir tweet geldi. Tüm piyasada taşları yerinden oynatabilecek tweet’te ise şu sözlere yer verildi.

Yaklaşık 2 saat önce Celsius, 428.000’in üzerinde stETH’i Lido’dan stake’lerin kilidini için kullanılan bir cüzdana taşıdı. Cüzdan, 1.000 ETH’lik parçalar halinde Lido’dan stake çekme talebinde bulunmaya devam ediyor. Toplamda bu miktar yaklaşık 800 milyon doları temsil ediyor.

Ethereum Fiyatında Son Durum

Önce Merge etkinliği ve ardından gelen Shapella güncellemesiyle birlikte Ethereum için dolu dolu bir dönem geçti. Genel piyasa düşüşüne dayanamayan en güçlü altcoin ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bunun ardından 2023 yılı içerisinde 2.000 doların üzerine tekrar çıkmayı başarmış ve yatırımcısını mutlu etmişti.

Geldiğimiz günde kilitli durumda bulunan ETH’lerin kilitlerinin açılması ile birlikte yoğun bir ETH hareketi piyasada görülmeye başlandı. Yaşanan bu hareketlilik yatırımcıları tedirgin etti ve yaşayabilecekleri daha derin kayıplardan kaçınmak adına onları satış yapmaya zorladı.

Bugün itibariyle gelinen noktada ETH fiyatı 1826 dolardan işlem görüyor ve bu durum da son 24 saat içerisinde altcoin’in %0.5 oranında bir düşüş yaşadığına işaret ediyor. Gelen son Lido haberinin ardından piyasaya girebilecek 800 milyon dolar değerindeki altcoin’in nelere yol açabileceği ise ancak ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilir. Tüm bunlar yaşanırken yatırımcıların genel ekonomik koşullara ve Bitcoin’in hareketlerine de dikkat etmeleri onlar açısından daha sağlıklı olabilir.

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