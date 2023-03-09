Kripto paraların düşüş gerekçesiyle alakalı çok fazla yanlış bilinen şey var. Düşüşün en az 12 nedeni var ve bunlardan 3'ü bugün oluştu.

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Bitcoin fiyatı düşmeye devam ediyor ancak çok fazla yanlış bilgi var. Düşüşün sebebi ve yanlış bilinenleri gözden geçirmek gerekiyor. Öncelikle son dakika olarak iki gün önce duyurduğumuz 9 bin BTC transferi Silk Road olayıyla ilgili ve MTGOX varlıklarının transfer edilmesi söz konusu değil. Henüz MTGOX alacaklıları varlıklarını almaya başlamadı. Peki piyasa niye düşüyor?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bunun birçok sebebi var öncelikle son birkaç gündür borsalar binlerce BTC girdi ve bu Silk Road soruşturmasında ele geçirilenlerden ibaret değil. SEC Başkanı Gensler yaklaşık 1 saat önce duyurduğumuz üzre önemli açıklamalarda bulundu ve zincirleme davaların sinyalini verdi. Yarın kritik ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ve Saatlik Ücretler açıklanacak. Haftaya 14 Mart tarihinde ABD Enflasyon verisinin sürpriz yapma ihtimali de endişe yaratıyor.

Liste o kadar uzayıp gidiyor ki;

Kripto para şirketlerinin dostu, Bitcoin aşığı Silvergate Bank iflas ettiğini açıkladı. Tüm müşteri varlıkları iade edilecek ancak kripto şirketleri en ihtiyacı olan dönemde büyük bir ortağı kaybetti. Diğer bankalar kripto şirketleriyle iş yapmak istemiyor. Gemini yalanlasa da JPMorgan’ın Gemini ile ilişkisini sonlandırdığı iddia ediliyor.

en ihtiyacı olan dönemde büyük bir ortağı kaybetti. Diğer bankalar kripto şirketleriyle iş yapmak istemiyor. Gemini yalanlasa da JPMorgan’ın Gemini ile ilişkisini sonlandırdığı iddia ediliyor. Biden yeni bütçede kripto vergilerini getirdi. Sermaye kazancı vergisi iki katına çıktı.

Bitcoin 22.400, 21.800 ve 21.500 seviyelerini kaybetti. Teknik olarak 20.500 dolar seviyesine kadar düşüşün önü açıldı.

MTGOX ödemeleri önümüzdeki ay başlayacak.

Powell faiz artış hızının yeniden artabileceğini söyledi. Enflasyon verisi 14 Mart tarihinde yüksek gelirse satışlar hızlanabilir.

SEC hali hazırda Binance dahil birçok kripto şirketi üzerindeki baskısını artırıyor.

BUSD 2024 Şubat ayında tarih olacak.

Fed üyesi Barr bu akşam kripto paraların risklerine dair konuştu.

Gensler kripto paraların çoğunun menkul kıymet olduğu ve yaptırımlarla, soruşturmalarla karşı karşıya kalacağı görüşünü bu akşam yineledi.

Genesis iflas anlaşması halen sonuçlanmadı. DCG çatı şirketinin altında Genesis dahil Grayscale gibi çok sayıda kriptonun dev markaları var. Eğer iş çözülemezse (Nisan ayında çözülecek denilmişti) devasa Bitcoin satışları göreceğiz.

Ve daha birçok gerekçeyle Bitcoin düşüyor.

Bitcoin (BTC) Yükselir Mi?

İhtimal her zaman var hem düşüş hem de yükseliş yönünde. Fakat düşüş yönlü baskı bugünlerde daha fazla. Hep kötü şeylerden bahsetmeyelim, biraz da yükselişi tetikleyebilecek şeylere göz atalım? Peki ne olursa Bitcoin fiyatı yeniden yükselmeye başlar?

Grayscale geçtiğimiz yıl SEC’e, GBTC fonunun Spot Bitcoin ETF ’e dönüşmesi talepleri reddedildiği için dava açtı. Bu hafta yapılan duruşmada yargıç SEC’in elle tutulur argümanlara sahip olmadığını söyledi. Eğer Grayscale davayı kazanırsa Spot Bitcoin ETF gelecek ve bu çok iyi bir fiyat katalizörü olur.

’e dönüşmesi talepleri reddedildiği için dava açtı. Bu hafta yapılan duruşmada yargıç SEC’in elle tutulur argümanlara sahip olmadığını söyledi. Eğer Grayscale davayı kazanırsa Spot Bitcoin ETF gelecek ve bu çok iyi bir fiyat katalizörü olur. Fidelity hali hazırda ABD’nin en büyük emeklilik fonu ve trilyonlarca dolar yönetiyor. Geçtiğimiz yıl kripto yatırım platformlarını açtılar. Bu kanaldan gelecek talep iyi bir fiyat katalizörü olabilir.

Bugün işten ayrılan ABD’lilerin sayısı beklenti üstünde geldi ve yarın Tarım Dışı İstihdam ve Saatlik Ücretler de beklendiği gibi gelirse Bitcoin yükselebilir.

yükselebilir. Kısa vadede en önemli olaylardan biri 14 Mart ABD Enflasyon verisidir. Yükselen ÜFE, PCE, PMI verilerine RAĞMEN eğer enflasyon düşük gelirse bu da iyi bir fiyat katalizörü olur.

Önümüzdeki 7 günde gelecek verilere bağlı olarak 22 Mart tarihinde Fed faiz kararını açıklayacak. Eğer tavan faiz yukarı çekilmez ve 25bp artış yapılırsa. Üstüne Haziran ayında duruma göre artış yapabiliriz denilirse bu durum da yükselişi tetikleyebilir.

Çin ve Japonya piyasaya nakit pompalamaya devam ederse.

Hong Kong, Haziran ayında alacağı kripto yasallaştırma kararlarıyla alakalı daha fazla detay verirse.

Düşüş yönü maalesef ağır basıyor ve yükseliş maddelerinin birkaçının gerçekleşip piyasadaki talebi yeniden canlandırması gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.