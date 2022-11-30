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Kripto para piyasası sert bir türbülanstan geçerken, önde gelen bir platform DeFi tabanlı 2 altcoin’e dikkat çekti.

LINK: Birçok Neden Var!

Merkeziyetiz Finans (DeFi), yıllar içinde önemli bir sektör haline geldi. Uzmanlara göre, DeFi sektörü yakın gelecekte trilyonlarca dolar değerinde olacak. Mevcut piyasa değeri ise an itibariyle 39.30 milyar dolar. Önde gelen bir platforma göre, bu pastadan pay almak istiyorsanız, devam eden ayı döngüsü ve krizin ortasında DeFi tabanlı altcoin’lere yatırım yapabilirsiniz. Cryptopredictions.com analistlerinin listesindeki ilk altcoin Chainlink (LINK). Chaninlink, blockchain akıllı sözleşmelerine gerçek dünya verileri sağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır.

Akıllı bir sözleşme, komutları yürütmek için veri gerektirir, ancak anlaşmaları dijitalleştirmek ve otomatikleştirmek için gereken verilerin çoğu blok zincirlerinde tutulmaz. Akıllı sözleşmeler, dış dünyayla bağlantı kurmak için yerleşik bir kapasiteye sahip olmadıkları için harici veri elde edemezler. Chainlink’in devreye girdiği yer burasıdır. LINK, ağ hizmetleri için ödeme yapmak yapmak kullanılan önemli bir altcoin konumunda. LINK, son yedi günde %14,33 değer kazandı ve an itibariyle 7,47 dolardan işlem görüyor. Cryptopredictions.com’a göre, gelecek yılın Aralık ayına kadar 10 dolara, Aralık 2024’e kadar 12 dolara ve Aralık 2025 ise 15 dolara çıkabilir.

UNI ve AVAX: Uzun Vadede Yeni Zirveler Gelebilir!

Analistin listesindeki ikinci altcoin Uniswap (UNI). Uniswap, Ethereum blok zincirinde çalışan popüler bir merkeziyetiz kripto para borasıdır. 2018’de piyasaya sürülen Uniswap, dikkat çeken ilk Ethereum tabanlı merkeziyetsiz finans ( DeFi) uygulamalarından biriydi. “Otomatik likidite protokolü” olarak bilinen nispeten yeni bir işlem modeli kullanır. Uniswap’in amacı, geleneksel borsalara kıyasla işlem verimliliğini artırır. Uniswap, likidite zorluklarını çözmek için otomatik yöntemler kullanarak verimliliği artırır ve diğer merkeziyetsiz borsalarda sınıntılar çıkaran olan sorunlardan kaçınır. UNI şu anda 5,79 dolardan işlem görüyor ve son 7 günde %5,89 arttı. Cryptopredictions.com’a göre UNI Aralık 2023’e kadar 8,5 dolara, Aralık 2024’e kadar 11,5 dolara, Aralık 2025’e kadar 14 dolara ve Aralık 2026’ya kadar ise 16 kadar çıkabilir.

Analistlerin listesindeki son altcoinn Avalanche (AVAX). Avalanche’ın amacı, merkeziyetçilikten veya güvenlikten ödün vermeyen, oldukça ölçeklenebilir bir blok zinciri oluşturmaktır. AVAX, Ethereum ile rekabet eden bir kripto para birimi ve blockchain platformudur. AVAX, Ethereum’a benzer çeşitli blok zinciri uygulamalarını kolaylaştırmak için akıllı sözleşmeler kullanan Avalanche blok zincirinin token’ı konumunda. Avalanche blok zinciri, işlemlerin neredeyse anında tamamlanmasını sağlar. AVAX, sistem teşviklerini dağıtmak, yönetişime dahil olmak ve ücret ödeyerek ağ işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. AVAX şu anda son 7 günde %2,36 artışla 13,04 dolardan işlem görüyor. Cryptopredictions.com’a göre AVAX’ın fiyatı Aralık 2023’e kadar 17,45 dolara, Aralık 2024’e kadar 27,73 dolara, Aralık 2025’e kadar 33,82 dolara ve Aralık 2026’ya kadar ise 38,36 dolara çıkabilir.