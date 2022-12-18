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Birçok Kez Bilen Analistten Ürküten Bitcoin Yorumu Geldi: Bu Seviyelere Gidiyoruz!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolara ulaşmaya çalışırken. önde gelen bir analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı. 
12:30
18 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolara ulaşmaya çalışırken. önde gelen bir analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

Analist, Karamsar Bir Tablo Çizdi!

Kripto para piyasası  Fed‘in şahin mesajları sonrasında yine belirsizlik içerisinde hareket ederken, Binance’a yönelik endişeler de yatırımcıda tedirginlik yarattı. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin son 24 saatte %0,33 artışla an itibariyle 16.754 dolardan işlem görüyor. BTC, son 7 günde %2,56 oranında değer kaybetti. BTC’nin pazar hakimiyeti son 24 saatte %0,32 düştü ve şu anda %39,73 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin için 24 saatlik işlem hacmi de ivme kaybetmeye devam ediyor.  BTC’nin 24 saatlik hacmi an itibariyle 11.784.572.436 dolar. Kritik metrik, son 24 saatte %54 düştü. BTC’nin fiyatı, dün 16 Aralık’ta ortaya çıkan satış sonrası toparlanma girişiminin ardından hala 9 günlük ve 20 günlük EMA çizgilerinin altında işlem görüyor. Günlük RSI çizgisi artık aşırı satım bölgesine doğru negatif eğimli ve günlük RSI SMA çizgisinin altında konumlanıyor.

Önde gelen analistlerden Daan Crypto Trades’e göre, bu BTC grafiğinin şu anda yükselişten çok düşüş eğilimi gösterdiğini ortaya koyan bir model. Günlük RSI göstergesinde görülen düşüş eğilimine ek olarak, 9 günlük EMA çizgisi de 20 günlük EMA çizgisinin altında düşüş eğilimi gösteriyor. Daan Crypto Trades, genel olarak karamsar bir tablo çiziyor. Analist tarafından atılan grafiğe göre, BTC 16,500 doların altına düşerse, BTC, 16,200 bin dolara düşebilir. Ayrıca, BTC’nin bu destek seviyesinin de altına düşmesi yeni bir dip seviyesinin görülmesine neden olabilir.

FED: Belirsizlik Devam Ediyor!

Federal Rezerv’in faiz oranını artırma beklentileriyle ilgili açıklamalarının ardından, Bitcoin yine ivme kaybetmeye devam ediyor. Hafta başında sona eren Aralık FOMC toplantısında, Fed faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi beklediğini söyledi. Bu, kripto paraların yanı sıra hisse senedi fiyatlarında da düşüşe yol açtı. ABD’de borsalar düşüş ortamında performans göstermeye devam ederken, BTC‘nin hangi yöne gideceği merak ediliyor. Son 2 çeyrekte BTC, geleneksel pazarlarla giderek daha güçlü bir korelasyon sergiledi.

Makroekonomik durum belirsizliğini korurken, kripto para piyasası da FTX krizinin neden olduğu  sorunlardan nasibini alıyor. Zincir üstü metrikler, yakın vadede BTC fiyatı için zayıf bir duyarlılığa işaret ediyor. Bu, Fed’in faiz artırımlarına ilişkin açıklamasının ardından daha da güçleniyor. Binance’in rezerv kanıtına yönelik eleştiriler nedeniyle bu hafta yüksek oranda kripto para tasfiyeleri yaşandı.

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