Geçtiğimiz yılın bomba kripto paralarından olan bu altcoin eski günlerini mumla arıyormuş gibi görünüyor. FTX krizi onu derinden etkiledi.

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Solana, fiyatını sadece 10 günde %60’ın üzerinde düşüren FTX krizinin ardından hiç hayal bile edilemeyecek seviyelerde fiyatlarla karşılaştı. Solana boğaları fiyat hareketine ara sıra soluk aldırmaya çalıştı, ancak şimdiye kadar tüm zamanların en yüksek seviyesinin %94,72 altında işlem gördüğü için hepsi boşa gitmiş gibi görünüyor.

Bu yazının yazıldığı sırada SOL fiyatı günlük bazda %1,47’lik bir artışla 13,71 dolardan işlem görüyordu. Ancak, 8 Aralık’ta ticaret hacmi %23,57 düşüşle 168,57 milyon dolara gerilediği için kısa vadeli kazançlar alıcıları cezbetmiyor gibi görünüyor.

Solana Umutsuzluk İçinde Mi?

Solana’nın spot fiyat hareketi küresel piyasaya bağlı olsa da, zincir içi ölçümlerine bakmak coin’in kısa vadeli gidişatı hakkında daha iyi fikir verdi. Solana piyasa değeri hakimiyeti 31 Ekim’de büyük bir geri çekilme yaşadı. Piyasa değeri hakimiyetindeki düşüş, Solana’yı fiyat rallisinden önce Ağustos 2021 seviyelerine getirdi. Özellikle, fiyatlar Ağustos 2021 seviyelerinin altına düştü, ancak piyasa değeri hakimiyeti aynı kaldı.

Açık faiz ve fonlama oranlarının değerlerine bakmak, piyasanın yönünü ve fiyat eğiliminin değişip değişmeyeceğini anlamaya yardımcı olabilir. Solana için açık faiz %3’ün üzerinde bir artışla 196,4 milyon dolar oldu.

Açık faiz oranı yükselirken, fonlama oranı hala negatifti, bu da kısa pozisyonlu trader’ların baskın olduğu ve uzun pozisyon alan trader’ların ödeme yapmaya istekli oldukları anlamına geliyor olabilir. Bu durum bir düşüş eğilimi yaratabilir. Vadeli işlem piyasası verileri, ayıların boğalara baskın gelmesi nedeniyle SOL için uzun süreli bir toparlanma ve coşku eksikliği olduğunu gösteriyor.

Solana’da NFT Manzarası

Daha büyük düşüş fiyat yapısına rağmen, Solana NFT alanı parladı. Toplam NFT işlem sayısı 6 Aralık’ta son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bununla birlikte, toplam NFT işlem hacimleri de aynı gün bir artış kaydetti.

Ancak, SOL için işlem hacimleri hala artış göstermeyerek yatırımcıların ilgisizliğini ortaya koydu. SOL etrafındaki toplam ağırlıklı duyarlılık hala negatifti, bu da kripto paraya olan talebin nispeten düşük olduğu anlamına geliyordu.

SOL fiyatı için, 14,40 dolar bölgesinin ve ardından 15 dolar psikolojik direncin üzerine çıkmak, toparlanmayı teyit etmede önemli bir rol oynayabilir. Aşağı yönlü fiyat hareketi devam ederse, fiyat tekrar 10 doların altına düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.