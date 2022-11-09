Geçtiğimiz Kasım ayında harika bir yükseliş gerçekleştiren metaverse altcoin'i için işler pek de yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Sandbox (SAND) fiyatı 8 Kasım’da bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bir sonraki uzun vadeli destek alanına doğru düşmeye devam edebilir. SAND, Sandbox metaverse’inin yardımcı token’ı olarak biliniyor. Sandbox oyunu, kullanıcıların sanal bir dünyada arazi parçaları inşa edip bunlara sahip olabildiği bir oyna-kazan oyunu olarak tanıtılmıştı.

Fiyat Giderek Düşüyor

SAND fiyatı 20 Temmuz’dan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında düşüyor. Yakın zamanda, bu çizgi 5 Kasım’da bir ret (kırmızı simge) yedi. Üç gün sonra 0,59 dolarlık düşük bir seviyeye yol açtı. Aşağı yönlü hareket aynı zamanda 0,80 dolarlık yatay destek alanının da kırılmasına neden oldu. Bu alan daha önce 16 Haziran’dan beri yerini koruyordu ve üç sıçramaya (yeşil simgeler) neden olmuştu.

Heyecan verici bir gelişme, günlük RSI’dan gelen yükseliş sapması eğilim çizgisinin (yeşil) hala sağlam olması olarak görülebilir. Ancak, bunun dışında başka bir yükseliş dönüşü işareti yok. Ek olarak, günlük RSI hala 50’nin altında, bu da bir düşüş işareti olarak kabul edilebilir.

Bu nedenle, SAND fiyatı 0,80 dolar alanını geri almadıkça trend yükseliş olarak kabul edilemez. Bunu yapmak, yukarıda bahsedilen azalan direnç çizgisinden bir kırılımın da gerçekleşmesine sebep olabilir.

Sandbox Fiyat Tahmini: En Kötüsü Henüz Gelmedi

Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz düşüş yönünde. Bu, 0,080 dolarlık yatay alanın aslında Kasım 2021’den beri yerinde olduğunu gösteriyor. Daha önce, Mart 2021’den bu yana direnç olarak hareket ediyordu.

Dolayısıyla, bu bölgenin kırılması yükseliş yapısının kırılması olarak kabul edilebilir ve yeni düşük seviyelere yol açabilir. Aşağı yönlü hareket devam ederse, en yakın destek alanı 0,42 dolar olabilir. Bu bölgeye Temmuz 2021’den bu yana ulaşılamadı. Bu durum, mevcut fiyat düşünüldüğünde %40’lık bir düşüş anlamına gelecek.

Yukarıda belirtildiği gibi, 0,80 dolarlık alanın geri kazanılması bu yükseliş fiyat tahminini geçersiz kılabilir. Düşen RSI ve aşağı yönlü fiyat hareketi nedeniyle bu pek olası görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.