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Bir Zamanlar 5 Doların Üzerinde İşlem Gören Bu Altcoin’de 0.5 Dolar Beklentisi! Yatırımcısı Merakta!

2021 yılı çoğu altcoin için zirve dönemi olmuştu. Tüm bu yaşananlar bu altcoin'i de 5 dolar seviyesine taşımıştı. Peki şimdi ne olacak?
22:30
30 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Decentraland (MANA) fiyatı, düşebileceği bir düzeltme formasyonu içinde işlem görüyor. Decentraland fiyatı yılın başından bu yana hızla artarak 27 Ocak’ta 0,82 dolara kadar yükseldi. Hareket, daha önce Mayıs 2022’den bu yana yerinde olan uzun vadeli azalan direnç çizgisinden bir kırılıma neden oldu.

Yükseliş Devam Etmeden Önce Düzeltme Bekleniyor

Artış devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı ortalama 1,10 dolar fiyatında olacak. Bu bölgeye Ağustos ayından bu yana ulaşılamadı (kırmızı simge).

Bununla birlikte, yükseliş fiyat hareketine rağmen, günlük RSI yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı konusunda şüphe uyandırıyor. Bunun nedeni, göstergenin önemli miktarda düşüş sapması (yeşil çizgi) oluşturması ve bu süreçte 70’in altına düşmesi oldu. Bunların her ikisi de düşüş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, gelecekteki en olası hareketlerden bir tanesi, 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi ve kripto varlığın daha önce çıktığı direnç çizgisi tarafından oluşturulan 0,55 dolarlık destek seviyelerinin birleşimini doğrulamak için bir düşüş olabilir.

Kısa Vadede Yatırımcı Ne Bekleyebilir?

Kısa vadeli altı saatlik grafikten elde edilen teknik analiz, günlük zaman dilimindeki incelemelerle uyumlu olarak Şubat ayı için bir Decentraland fiyat tahmini sağlıyor olabilir.

Bunun iki nedeni olabilir. İlk olarak, MANA fiyatı 16 Ocak’tan bu yana yükselen bir paralel kanal içinde işlem görüyor. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir. Bu nedenle, bu kanalın kırılması en olası senaryo olabilir.

Ardından, günlük zaman dilimine benzer şekilde, altı saatlik RSI düşüş eğilimi yarattı (yeşil çizgi). Sonuç olarak, kanalda yaşanılabilecek bir kırılım en olası senaryo olarak olasılıklar içerisinde kendisine yer buluyor.

Bu gerçekleşirse, Decentraland fiyatının 0,55 dolar destek alanına ulaşması beklenilebilir. 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi olmasının ve daha önce özetlenen direnç çizgisiyle çakışmasının yanı sıra, 0,55 dolar seviyesi aynı zamanda yatay bir destek alanı olarak bulunuyor.

Sonuç olarak, Şubat ayı için en olası Decentraland fiyat tahmini, kısa vadeli yükselen paralel kanaldan bir kırılma ve ardından 0,55 dolara doğru bir düşüş olabilir. Daha sonra yukarı yönlü hareket devam edebilir.

Kanaldan bir kırılım, bu düşüş eğilimli Decentraland fiyat tahminini geçersiz kılar. Bu durumda, MANA fiyatının 1,10 dolara doğru yükselmesi beklenilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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