Bunu ilk yapanlardan oldular, gerçek bir ihtiyaca cevap veriyorlar. Ancak önemli bir detayı atladılar.

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Kripto para piyasaları önemli bir düşüş yaşarken bu altcoin yönünü yukarıya çevirdi. Bugün yapılan duyuru ise pişmanlığa dikkat çekiyor. Piyasalarda yeni bir şeyi denemek bazen iyi sonuçlar doğurmaz. Birçok yenilik başa çıkması zor sonuçlar doğurabiliyor. Peki gerçekleştirdikleri ilk neydi? Neden pişman oldular ve bundan sonra ne yapmayı planlıyorlar?

Bend DAO (BEND)

BEND token yazı hazırlandığı sırada %8’in üzerinde artışla 0,0057 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %16 düşerken piyasa değeri yaklaşık 57 milyon dolara yükseldi. Üstelik bu altcoin Ethereum karşısında %11 artış yaşadı. Fakat bu yükselişin yaşanan dibin ardından geldiğini hatırlatmak gerekiyor. Oylama başlamadan önce BEND token fiyatı 18 Ağustos tarihinde 0,0082 dolardan 0,0049 dolara düşmüştü.

BendDAO bir NFT kredi platformudur. Birçok yatırımcı aldıkları NFT’leri teminat olarak kullanmak ister. Böylece ellerinde tuttukları NFT’leri sisteme kilitleyerek aldıkları parayı piyasada kullanabilirler.

Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, CryptoPunks, Azuki ve CloneX dahil olmak üzere 7 popüler NFT’yi teminat olarak kabul eden Bend DAO önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Fakat bu güzel fikrin zorlu piyasa koşullarında doğan sorunları da oluyor. Platformdaki krediler için artan faiz oranları ve NFT’lerinin taban fiyatlarının erimesi birçok borçluyu temerrüde düşürdü.

Bend DAO (BEND) Pişman

BendDAO topluluğu şu anda, kredi platformunda kısa vadeli değişiklikler yapmak için oy kullanıyor. Proje geliştiricileri bu teklifi oylamaya sunarken “İlk parametreleri belirlerken ayı piyasasında likit olmayan NFT’lerin ne kadar az olabileceğini hafife aldığımız için üzgünüz” açıklamasını yaptı. Yani talebin azaldığı ve taban fiyatların düştüğü ayı piyasalarını hesaba katmadılar ve bundan dolayı sistemin çarkları çatırdamaya başladı.

Projenin sağlığından endişe duyan kreditörler fonlarını platformdan çekti. Temerrüde düşen krediler için teminat olarak gösterilen NFT‘ler artık tasfiye tehlikesi altında. Hatta bazı koleksiyon parçaları şimdiden açık artırmaya çıktı, fakat talep zayıf. Düşük talebin birkaç nedeni var. Birincisi, BendDAO’nun protokolü, borcun değerinden ve temel NFT teminatının taban fiyatının %95’inden daha yüksek olan teklifleri başlatmayı zorunlu kılar. İkinci olarak, müzayededeki tasfiye memurlarının da ETH’lerini 48 saat boyunca kilitlemeleri gerekiyor. Borcun değeri taban fiyattan daha yüksek olabileceği ve anlaşmayı geçersiz kılabileceği için her iki parametre de alıcılar için bu durumu cazip olmaktan çıkarıyor.

Oylama Salı günü sona erecek. Değişecek parametre ise tasfiye eşiğinde %5’lik bir azalma öneriyor. Bu değişiklik, 30 Ağustos’ta %85 ile başlayıp 20 Eylül’de %70’e kadar devam edecek. Bu eşik, temerrüde düşmüş bir krediden bir NFT açık artırmaya girdiğinde tasfiye memurlarının verebileceği taban fiyat ile başlangıç ​​teklifi arasındaki farkı ifade eder. İkinci önemli düzenleme ise müzayededeki ETH kilitleme süresinin 48 saatten 4 saate düşürülmesini içeriyor.

Toplamda 20 milyon veBEND tokenine sahip BendDAO topluluk üyeleri, teklifin lehinde oy kullandı ve bu, protokol değişiklikleri için %98 onay anlamına geliyor.