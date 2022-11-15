Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı ve yasaklama çağrıları küresel çapta artarken, bugün ortaya çıkan kritik gelişme sektörün kök salmaya başladığına işaret ediyor.

Bitcoin Cash (BCH), Bu Ülkede Yasal Para Birimi Oluyor!

El Salvador’dan sonra başka bir ülke, kripto para devrimi yapmak için hazırlanıyor. Saint Kitts ve Nevis, Bitcoin Cash‘i (BCH) yasal para birimi olarak benimsemeyi planlıyor. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu ‘Karayipler’deki Rüzgâraltı Adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülke’. Ülke, ‘yüzölçümü ve nüfus bakımından Amerika’daki küçük bağımsız devletlerdendir’. Bir konferansta, ülkenin başbakanı ve maliye bakanı Terrance Drew, önümüzdeki Mart ayına kadar BCH’yi yasal para birimi olarak ilan etme planlarını açıkladı. Başbakan ayrıca konferansta önemli adımlar atmak için acele etmediklerini de ifade etti. Ülkenin maliye bakanı olarak da görev yapan Terrance Drew’a göre, bu karar alınmadan önce Doğu Karayip Merkez Bankası ve uzmanlara danışılacak. Başbakan, “Ulusumuz her zaman ileri görüşlü ve yeni endüstrileri keşfetmede lider olmuştur” ifadelerini kullandı. İlk kez bir altcoin, yasal para birimi olarak kabul edilecek.

Buna ek olarak, maliye bakanı kripto para birimlerine olan inancını dile getirdi ve dijital varlıkların “muazzam faydalar ve iş fırsatları getirme potansiyeline sahip olduğunu” söyledi. Terrance, “Bitcoin Cash madenciliği yapmak için gelecekteki seçenekleri keşfetmek ve parlamentomuzun Mart 2023’e kadar St. Kitts ve Nevis’te BCH’yi yasal ödeme aracı olarak ilan etme planlarını heyecanla paylaşıyorum” açıklamasını yaptı. Özellikle, bu kararın ardından ülke, El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi kripto para birimlerini ödeme aracı olarak kullanmak için devlet desteğine sahip ülkeler grubuna katılabilir.

Fiyata Yansıyabilir!

Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin çatalı olarak tanımlanabilir. Bitcoin Cash, 2018’de iki kripto para birimine ayrıldı: Bitcoin Cash ve Bitcoin SV. BCH’nin temel amacı, işlemleri daha hızlı ve daha uygulanabilir hale getirmek. Terrance’a göre, Saint Kitts’teki bazı yerel işadamları zaten Bitcoin ile ödemeleri kabul ediyor. Bitcoin Cash, an itibariyle 104.97 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, bir kripto para biriminin benimsenmesi fiyat için krieik öneme sahip. Bu hamle ile BCH fiyatı da artabilir.