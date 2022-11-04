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Bir Hack Saldırısı Daha: Popüler Altcoin Sert Düştü!

BNB Chain'deki bir adresi havadan 1 milyar doların üzerinde pGALA token'ı basması ve PancakeSwap'ta satması paniğe neden oldu. Yatırımcıların paniklemesi sonucu popüler altcoin Gala'nın (GALA) fiyatı sert düştü.
09:14
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

BNB Chain’deki bir adresi havadan 1 milyar doların üzerinde pGALA token’ı basması ve PancakeSwap’ta satması paniğe neden oldu. Yatırımcıların paniklemesi sonucu popüler altcoin Gala‘nın (GALA) fiyatı sert düştü.

Saldırı GALA’yı Vurdu

Çoklu bağlantı yönlendirme protokolü pNetwork, hack saldırısına uğradığını doğrularken, pNetwork köprüsünün şu anda yanlış yapılandırma sorunuyla karşı karşıya olduğu ve pGALA’nın yeniden yapılandırılması için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Açıklamada, doğrudan Gala ekibi ve PancakeSwap ile birlikte çalışıldığı, pGALA yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden başlatmak için kaybolan pGALA bakiyelerinin yeniden hesaplara yükleneceği belirtildi.

GALA köprüsünün geçici olarak askıya alan pNetwork ekibi şu anda PancakeSwap’taki pGALA havuzunu boşaltmaya çalışıyor. Ekip, çalışmaları aksatabileceğini belirterek kullanıcıların alım satım işlemlerine ara vermesini talep etti.

pNetwork’ün akıllı sözleşmesinin hack’lenmesi sonucu uğradığı saldırının ardından GALA token‘ın sert düştü. Saldırıdan önce 0,03949 dolardan işlem gören GALA, dakikalar içinde 0,02881 dolara kadar geriledi. Popüler altcoin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 13’ün üzerinde düşüşle 0,03507 dolardan işlem görüyor.

pNetwork’ün hack’lenmesinin faturasının GALA token’a çıkması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Gala ekibi, “GALA’yı çevreleyen ÇOK FUD var. Birçok insan hack ve rug pull gibi kelimeleri kullanarak spekülasyon yapıyor. Bunların hiçbiri söz konusu değil.” notunu düşerek bu yöndeki iddialar yalanladı. Piyasa uzmanları, Gala ekibinin yaptığı açıklamayı işaret ederek yatırımcıların GALA token’da panik satışı yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Yeni Token için AirDrop Yapılacak

Öte yandan pNetwork ekibi, çalınan eski token’ın yerini alacak, eski token ile 1:1 oranında aynı yeni bir pGALA token’ı oluşturulacağını, yeni token’ın dağıtımı için bir AirDrop yapılacağı açıklandı. Önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtilen AirDrop, pGALA havuzunun boşaltılmadan önce pGALA’sı bulunanlar arasında gerçekleştirilecek.

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