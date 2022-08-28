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Şu anda piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük 11’nci kripto parası olan Polkadot (DOT), geçen hafta ağırlıklı olarak durağan bir performans gösterirken, son 7 gün içerisinde yüzde 5 değer kaybetti. DOT, yazım sırasında 7,07 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 7.8 milyar dolarda. Ancak, DOT geliştiricileri yakın zamanda ağa performans geliştirmeleri getirecek bir güncelleme yayınladılar. İdeal olarak, bu tip güncellemeler altcoin’in fiyat grafiğinde yukarı doğru ivmeye neden olabilir.

Polkadot’ta Neler Oluyor?

DOT‘un fiyatı sadece 2 günde 7,74 dolardan 6,85 dolara düştü. Bu düşüşün ardından biraz toparlanmış olsa da, yazım sırasında kırmızıya bürünmüş olması ayıları şu süreçte yenmenin kolay olmayacağını gösteriyor. Öte yandan geliştiriciler tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile ağda bazı değişiklikler yaşanacak. Bu değişiklikler, özellikle ağın yönetim kurulu genelinde verimliliğin artırılmasına yardımcı olacak.

Yapılan resmi açıklamaya göre, güncelleme doğrulayıcıların üzerindeki yükü önemli ölçüde düşürecek ve test ağlarında (testnet) daha iyi parachain blok süresi sunacak. Bu gelişme, belirli zincir üstü (on-chain) metriklere etki etti. Örneğin, DOT’un fiyatı düşerken geliştirme etkinliği tam tersi yönde hareket etti ve son birkaç gün içerisinde önemli ölçüde arttı. Geliştirme etkinliğindeki artış, geliştiricilerin Polkadot Blockchain’inin geliştirilmesiyle daha fazla ilgilendiklerini gösteren ve bir ağın güvenilirliğini artıran önemli bir göstergedir.

Geliştirme etkinliğindeki artış, yeni Polkadot v0.9.28 güncellemesinin getirdikleriyle bir araya geldiğinde, altcoin‘in fiyat grafiklerinde yakında yukarı yönde gelebilecek hareketlere işaret ediyor.

Teknik Göstergeler ve DOT

DOT, yazım sırasında RSI ve Stokastik de dahil olmak üzere birçok göstergenin aynı noktaya işaret etmesiyle fiyatta düşüşe işaret ediyordu. Dolayısıyla yatırımcılar şu an için piyasa koşullarının neden olacağı değişimlerden en iyi şekilde yararlanmak için DOT’un yapacağı fiyat hareketlerini yakından takip etmek zorunda.

DOT’un 4 saatlik fiyat grafiğine bakıldığında da benzer bir düşüş trendi göze çarpıyor. DOT fiyatı, düşüşten önceki birkaç gün boyunca 7,48 ila 7,58 dolar aralığında direnç gördü.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeritleri, boğalar ve ayılar arasındaki bir mücadelenin ardından, 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki boşluğun açılmasıyla ayıların üstün geldiğini ortaya koyuyor.

MACD ise 26 Ağustos’ta düşüş trendinde olduğu için EMA Şeritlerini ihlal etti. Bu da farklı zaman bilimlerindeki grafiklerde olası bir yukarı yönlü kırılım ihtimalini oldukça düşük olduğuna işaret ediyor.

Sonuç olarak, söz konusu güncelleme ve Polkadot‘un geliştirme etkinliğindeki artış oldukça umut verici görünse de gerçekteki senaryo oldukça farklı görünüyor. Aslında, göstergelerin çoğu piyasalarda ayılarının yanında yer alıyor. Bu nedenle, kısa vadede DOT’ta yükseliş beklemek pek mümkün görünmüyor.