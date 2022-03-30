Kripto para birimleri bir süre yükseliş hamlesi yaptıktan sonra bugün konsolide oluyor gibi görünüyor. Analistler de bu piyasa görünümünde artış bekledikleri altcoin’leri takipçileri ile paylaşıyor. Piyasanın popüler analistlerinden olan Cheeky Crypto da radarında olan 5 altcoin’i paylaştı.

Avalanche (AVAX)

Listede adı geçen ilk altcoin Avalanche (AVAX). Avalanche, dApp’ler ve özel blok zinciri ağları için bir platform olarak işlev gören katman 1 blok zinciri olarak tanımlanabilir. Akıllı sözleşmeler için en popüler blok zinciri olarak Ethereum’u yerinden etmeyi amaçlayan Avalanche, en büyük ETH rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Analiste göre Avalanche, “harika bir proje” ve bir sonraki geri çekilmede yatırımcılara iyi bir alım fırsatı sunabilir. Analist AVAX’ın özellikle düşük maliyetli ve çevre dostu olduğu için dikkatleri çektiğini ifade ediyor.

Buna ek olarak analiste göre kilitlenen toplam değer, son 24 saatte %3,9 artarak 10,3 milyar oldu ve AVAX, hakimiyetin %29.02’sini elinde tutuyor. Ayrıca AVAX yazının yayına hazırlandığı sırada 92 dolar bandında işlem görüyor.

Cardano (ADA)

Piyasanın popüler kripto para birimlerinden olan Cardano (ADA), analiset göre birçok projenin barındığı yer olacak ve Cardano büyük şeyler başaracak. Analist Cardano’nun dünya çapında önemli adımlar attığını ifade ediyor.

Ayrıca analist Cardano’nun DeFi sektörünün yanı sıra AI sektöründe de lider olabileceğini ifade ediyor. Cardano’da uygulanacak ölçeklendirme çözümünün beklendiğini ifade eden Cheeky Crypto, ADA’nın yüksek seviyeler için hazır olduğunu ifade ediyor. ADA yazının yayına hazırlandığı sırada 1,19 dolardan işlem görüyor.

VeChain (VET)

Listede bahsedilen bir sonraki altcoin ise VeChain (VET). VeChain, çok yönlü, kurumsal düzeyde bir katman 1 akıllı sözleşme platformu olarak tanımlanıyor. Anliste göre VeChain’de bazı potansiyel fırsatlar olabilir. Analist, “Bu, yakın zamanda VUSD’sini piyasaya süren harika bir blok zinciri. DApps’in önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu konuda piyasaya sürülmesi bekleniyor.” sözlerini kullanıyor.

VET yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,08 dolardan işlem görüyor.

Gala Games (GALA)

Gala Games, oyunculara oyunun kontrolünü geri vererek oyun endüstrisini farklı bir yöne çekmeyi hedefliyor. Gala Games‘in misyonu, “gerçekten oynamak isteyeceğiniz blockchain oyunları” tasarlamak.

Analist Snoop Dogg ile ilgili bazı ilginç şeyler olduğunu ve bu nedenle GALA, Nisan ayında büyük bir artış yaşama potansiyeli olduğunu ifade ediyor. GALA yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,27 dolardan işlem görüyor.

Harmony (ONE)

Harmony, merkezi olmayan uygulamaların (DApp’ler) oluşturulmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blok zinciri platformu şeklinde karşımıza çıkıyor. Ağ, blokların saniyeler içinde oluşturulmasına izin veren rastgele durum paylaşımına odaklanarak merkezi olmayan uygulamaların çalışma şeklini yenilemeyi amaçlıyor.

Analiste göre Harmony ekosistemi büyüyor ve Nisan ayında artışlar yaşanabilir. ONE yazının kaleme alındığı an itibari ile 0,16 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.